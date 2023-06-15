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İmamoğlu'na İBB Meclisi'nde Başakşehir yangını sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan çıkan yangına neden 4 gün sonra geldiğine dair soru önergesi verildi. AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı" eleştirisinde bulundu

İmamoğlu'na İBB Meclisi'nde Başakşehir yangını sorusu
DHA

İBB Meclisi Haziran ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Saraçhane'deki belediye binasında yapılan toplantıda, soru önergeleri verildi. Oylanan soru önergeleri, kabul edildi. AK Partili meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri arasında ulaşımla ilgili soruların yanında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın da soruldu.

Meclis gündem toplantısında ise, Sarıyer Ayazağa taşınmazların satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı sözleşme yapılmasıyla ilgili rapor oybirliğiyle kabul edildi.

"İBB BAŞKANI BÖYLE ÖNEMLİ BİR HADİSENİN 4. GÜNÜNDE BÖLGEYE GİTTİ"

AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, "10 Haziran 2023'te Başakşehir'de bir fabrikada çıkan yangın, 4 gün boyunca sürdü. Bölgede yaşayanların beyanı ve yangının ilk anlarına ilişkin fotoğraf ve videolar, yangının küçük bir noktada başladığını, müdahalenin yetersiz olması sebebiyle büyük bir felakete dönüştüğünü gösterdi. Yangının söndürülmesine destek vermek için itfaiye teşkilatına TOMA'lar da eşlik etti. Fakat şehrimizden günlerce dumanlar yükselmeye devam etti. İBB Başkanı, böyle önemli bir hadisenin ancak 4. gününde bölgeye gitti. Ziyareti sırasında da vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İBB Başkanı'nın yangını yaşamış bir vatandaşın tepkisine alay eder gibi cevap vermesi makamının sorumluluğuyla çelişen yeni bir hadise olarak kayıtlara geçti" dedi.

"YANGININ 4 GÜN BOYUNCA SÜRMESİNİN NEDENİ NEDİR"

Uslu soru önergesinde, "Ayrıca 4 gün boyunca süren yangınla ilgili ne İBB Başkanı'nın kendi hesabından ne de İBB'nin kurumsal Twitter hesabından bir mesaj dahi yayınlanmadı. Tüm bu ilgisizliği yadırgadığımızı, İstanbul'un ek iş değil, temel görev olduğunu, Sayın İBB Başkanı'na tekrar hatırlattığımızı meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Fabrikada çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması ve gerekli bilginin meclisimize sunulması adına sorularımızın İBB Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ediyoruz. Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangına ilk müdahale ne zaman ve hangi ekipmanlarla gerçekleştirildi? Yangının 4 gün boyunca sürmesinin sebebi nedir? Yangın söndürme işlemleri sırasında yapılan ihmalkarlıklar nelerdir? Konuyla ilgili rapor hazırlanmış ve sorumlularla ilgili resmi bir değerlendirme yapılmış mıdır?" ifadelerini kullandı.

"EKREM BAŞKAN YENDİKÇE SİZ DE DAVA AÇIYORSUNUZ"

CHP Meclis Üyesi Umut Şenol tarafından da, "Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na açılan davalara bir yenisi daha eklendi ve bugün görülüyor. Sayın İmamoğlu bu meclise 2014 yılında katıldı. 2014'te Beylikdüzü'nde AK Parti'yi yendi. 2017'de Beylikdüzü'nde referandum da yine yendi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekilliği seçiminde yine yendi. 2019'da Mart ayındaki seçimde yine yendi. 2019'da Haziran ayındaki ikinci seçimde yine yendi. 2023'te, yapılan seçimlerde İstanbul'da yine yendi, yendi de yendi. Ekrem Başkan yendikçe, siz de dava açıyorsunuz ama ben şu davaları soracağım. 2021 yılında İBB teftiş kurulunun hazırladığı 40'ın üzerindeki dosyaya İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuş ve herhangi bir bilgi daha sonra bize verilmemiştir. Meclis Başkanlığı'na bu soruşturmaların akıbeti ne olmuştur, bir ilerleme var mıdır? Belediyemize bu dosyalarla ilgili verilen bilgi var mıdır? Bu yolsuzlukları yapan kişilere herhangi bir dava açılacak mıdır? Dosyanın akıbeti nedir?" diye soruldu.

Mecliste, Başakşehir'de yaşanan İETT kazası da gündeme geldi. CHP Meclis Üyesi Nerze Özyurtlu, 2019'da nasıl bir İstanbul ve İSKİ devraldıklarını anlattı. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da, Özyurtlu'nun üslûbuna dikkat çekerek, "Depremde yardım verdik diye başına kaktığınız o halk, kendine yapılan hizmeti unutmuyor yanıtını verdi. Siz de 4 yılda şu hizmetleri yaptı deyin, bunların sunumunu yapın" dedi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise, üslûp polemiğine 4 yıldır yemediğimiz hakaret kalmadı" diyerek katıldı.

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