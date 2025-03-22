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        Haberler Gündem Teyit "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiaları yalanlandı

        "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiaları yalanlandı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddialarını yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 02:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 02:39
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        "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiaları yalanlandı
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İmamoğlu'nun açtığı kreşe şafak operasyonu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

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        İddiaya konu fotoğrafın, 2020 yılında Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında işletilen kaçak kreşe yapılan denetime ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Kreş olarak kullanılan daire, Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim sonrası mühürlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        #haberler
        #DMM
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