"Protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiası yalanlandı

Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, “Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü” iddiası doğru değildir.



Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir.… pic.twitter.com/6UumrZUQdz