"Protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiası yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, 'Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiası doğru değildir.'" açıklamasını yayınladı
DMM tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen izinsiz gösterilerde 53 şahsa;
2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapıldığını duyurmuştur.
Ayrıca Bakan Yerlikaya, gösteriler sonucunda 16 polisimizin yaralandığını da açıklamıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürmektedir.
Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.