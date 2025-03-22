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        Haberler Gündem Türkiye'deki gösterilerde kaydedildiği öne sürülen görüntülere yalanlama

        Türkiye'deki gösterilerde kaydedildiği öne sürülen görüntülere yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:42 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:53
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        Türkiye'deki gösterilerde kaydedildiği öne sürülen görüntülere yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "Türkiye'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

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        İddiaya konu görüntülerin, Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan taramalar sonucunda bahse konu görüntülerin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, 8-10 Eylül 2024'te Güneydoğu Asya turu kapsamında Doğu Timor'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

        SARAÇHANE'DEKİ GÖSTERİLER SIRASINDA KAYDEDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLERE YALANLAMA

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddia edilen görüntüleri yalanladı.

        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, "İstanbul Saraçhane'deki gösteriler sırasında kaydedildiği" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

        Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, Çin'de yeni yıl (2025) kutlamaları sırasında kaydedildiği ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Kutlamalar esnasında kaydedilen görüntülerin, daha önce de farklı iddialarla servis edildiğinin belirlendiği anımsatılan açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        #haberler
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