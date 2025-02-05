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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu ve Özel'den iddianame tepkisi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu ve Özel'den iddianame tepkisi

        İBB Başkanı İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin ardından CHP lideri Özel ve İmamoğlu peş peşe açıklamalarda bulundu. İmamoğlu açıklamasında, "Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış" dedi. Özel de, "Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu'na da CHP'ye de mani olamayacaklar. Mutlaka iktidara gelecek ve bu düzeni değiştireceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 17:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:46
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        İmamoğlu ve Özel'den iddianame tepkisi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili şunları söyledi:

        "Başsavcı incindi diye hakkımda hazırlanan iddianameyi, ifademi alan savcı bey yerine incinen başsavcının yardımcısı yazmış. Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden iktidar medyasına dağıtılan evrak paniklerinin resmidir. Bu davaları 'yakından' takip eden, içeriklerini bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masabaşı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor. Milletimiz demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre itibar etmeyene artık itibar etmemektedir. Bunu da heybenize yazın."

        CHP lideri Özgür Özel de, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan iddianame hakkında şunları söyledi: "Bu neyin acelesi. Koskoca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başka hiç işi yok 5 günde iddianame yazıyor. Madem yazabiliyorsunuz 100 gündür Ahmet Özer hakkında niye iddianame yazamıyorsunuz. Çünkü ceza almayacağı belli, suçu yok. Ama Ekrem İmamoğlu'na hem hapis cezası tehdidi hem de siyasi yasak talebi diye. Bu ne korkuymuş. Ne yaparlarsa yapsınlar Ekrem İmamoğlu'na da CHP'ye de mani olamayacaklar. Mutlaka iktidara gelecek ve bu düzeni değiştireceğiz."

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