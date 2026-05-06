IMCD İstanbul’da yeni Teknik Merkezi'ni hizmete açtı

Özel kimyasallar ve bileşenlerin dağıtımı ve formülasyonu alanında faaliyet gösteren IMCD Group, İstanbul’daki yeni Teknik Merkezini açtı. Merkez; formülasyon geliştirme, ürün optimizasyonu, teknik danışmanlık ve müşterilerin inovasyon süreçlerine uygulamalı destek sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Ataşehir’de kurulan IMCD Türkiye Teknik Merkezi’nde, daha önce farklı lokasyonlarda bulunan Gıda ve Beslenme, Güzellik ve Kişisel Bakım ile Boya ve Yapı laboratuvarları tek bir tesiste birleştirildi. Merkez bünyesinde ayrıca bir İlaç Laboratuvarı da oluşturuldu.

Yeni İlaç Laboratuvarı, yerel pazara hizmet vermenin yanı sıra Orta Doğu, Mağrip, Mısır, Kenya ve Güney Afrika için bölgesel bir merkez görevi görüyor. Laboratuvar, IMCD’nin küresel bilgi birikimini yerel uzmanlıkla buluşturarak daha hızlı ve etkili teknik iş birliklerinin önünü açıyor. Geliştirme çalışmaları; katı, sıvı ve yarı katı dozaj formlarını içererek, aktif farmasötik içeriklerin (API) formülasyon geliştirme süreçlerine entegrasyonu ve kapsamlı formülasyon desteğini sağlıyor. Bu sayede müşteriler daha karmaşık geliştirme projelerinde destek alabiliyor. Tüm geliştirme faaliyetleri, uluslararası kabul görmüş yönergelerle uyumlu, risk temelli bir yaklaşımla yürütülüyor. Ürün geliştirme sürecinin kritik bir parçası olan analitik metot geliştirme ise sağlamlık ve tekrarlanabilirliği güvence altına almak amacıyla Tasarımla Kalite (QbD) prensiplerine göre gerçekleştiriliyor.

IMCD’DEN ÜÇ ALANDA AR-GE MERKEZİ

Güzellik ve Kişisel Bakım Laboratuvarı ve Beauty Studio; renkli kozmetik, cilt bakımı, güneş koruyucular, saç bakımı ve kişisel hijyen çözümlerinin geliştirilmesi için formülasyon, yaratıcılık ve iş birliğini tek bir çatı altında buluşturuyor. Beauty Studio, geleneksel laboratuvar yaklaşımının ötesine geçerek markalara IMCD uzmanlarıyla birlikte fikir üretme ve ürün geliştirmeye odaklı bir deneyim sunuyor. Markalar; projenin başından itibaren doku, duyusal deneyim, performans ve üretilebilirlik gibi kritik unsurları içeren, çok işlevli ve pazara hazır ürünlerin ve formülasyonların geliştirilmesinde destek alabiliyor, böylece konseptten son ürüne giden süreç hızlanıyor.

içecekler, şekerleme, et ve tuzlu gıda uygulamaları dahil olmak üzere temel segmentlere hizmet veren laboratuvar; tat, doku, besin değeri ve fonksiyonelliği optimize etmeye odaklanıyor. Laboratuvar; formülasyon geliştirme, pilot denemeler ve tüketime hazır prototip konseptleri sunuyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİ KONSEPT AŞAMASINDAN PAZARA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Boya ve Yapı Laboratuvarı; dekoratif, endüstriyel ve koruyucu boyalar ile ahşap ve zemin kaplamalarının yanı sıra seramik yapıştırıcıları, kendinden yayılan şaplar ve dış cephe ısı yalıtım sistemlerine yönelik teknik ve formülasyon desteği sağlıyor. Laboratuvarda ayrıca formülasyon geliştirme, performans testleri ve uygulamalı doğrulama süreçleri yürütülüyor.

Aylin Zakuto, merkezin Türkiye pazarındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye'deki kimya endüstrisi, coğrafi avantajı ve nitelikli iş gücü ile büyüme potansiyeli olan sektörlerin başında geliyor. 21 yıldır Türkiye'ye hizmet veren bir organizasyon olarak, güçlü bir konuma ve yerel müşterilerimizi daha iyi desteklemek için pazarın nabzını tutan 100 kişiyi aşan uzman bir ekibe sahibiz. Yeni Teknik Merkezimiz, müşterilerimizin ürün seçimi ve formülasyonunu hızlandırabileceği, teknik eğitim ve seminerlere katılabileceği, her türlü yerel pazar fırsatını yakalamak için IMCD'nin küresel ve yerel uzmanlığından yararlanabileceği bir kimya teknolojisi merkezi olacak. Müşterilerimizi konsept aşamasından pazara kadar destekliyor ve çözümler sunuyoruz."