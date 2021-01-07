İmdadına polis helikopteri yetişti

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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışından dolayı yollar kapalı olunca vatandaşların imdadına polis helikopteri yetişti. Dün akşam saat 19.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

DEVREYE POLİS HELİKOPTERİ GİRDİ

Van'ın Bahçesaray İlçesinde kalp krizi geçiren 61 yaşındaki K.G.'nin, karayolu vasıtasıyla il merkezine yetiştirilmesinin mümkün olmadığı bilgisi üzerine devreye Van Emniyet Müdürlüğü girdi. Hastanın il merkezine sevki için Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter ile hasta K.G. ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van il merkezine getirildi. Hasta burada, tedavisinin başlatılması için 112 Acıl Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp krizi geçiren K.G., Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.