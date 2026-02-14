Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,6894 %0,02
        EURO 51,8664 %-0,02
        GRAM ALTIN 7.075,98 %2,56
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 108,35 %3,14
        BITCOIN 68.841,00 %-0,03
        GBP/TRY 59,6698 %0,17
        EUR/USD 1,1868 %-0,03
        BRENT 67,75 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 11.569,22 %2,56
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık IMF'den Türkiye'nin dezenflasyon programına övgü - Para Haberleri

        IMF'den Türkiye'nin dezenflasyon programına övgü

        Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin dezenflasyon programının başarılar gösterdiğini belirterek, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 06:21 Güncelleme: 14.02.2026 - 06:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF'den Türkiye'nin dezenflasyon programına övgü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı.

        Fondan yapılan açıklamada, güçlü mali konsolidasyon, ihtiyatlı gelir politikaları ve sıkı para politikası duruşu sayesinde enflasyonun Eylül 2024'teki yıllık yüzde 49,4'ten Aralık 2025'te yüzde 30,9'a gerilediği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "2024 yılı 4. Madde konsültasyonundan bu yana Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi." ifadesi kullanıldı.

        2024 yılının ortalarında yaşanan geçici yavaşlamanın ardından Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin güçlü kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, büyüme oranının 2025'te yüzde 4,1 olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, Türk lirasına olan talebin güçlendiği, bunun uluslararası rezervleri desteklediği ve cari açığın yeterli düzeyde finanse edilmeye devam ettiği aktarıldı.

        SIKI PARA POLİTİKASININ DEZENFLASYONU DESTEKLEMESİ BEKLENİYOR

        Sıkı para politikası, ılımlı ücret artışı ve genel olarak nötr maliye politikasının kademeli dezenflasyonu desteklemesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, iç talebin güçlü kalmasıyla 2026 yıl sonu enflasyonunun yıllık bazda yüzde 23 olmasının beklendiği belirtilerek, politika faizinin daha da düşürülmesi ve artan güvenin etkisiyle büyüme oranının 2026'da yüzde 4,2 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        Ayrıca açıklamada, cari açığın yeterli düzeyde finanse edilmeye devam edeceği, mevduat sahiplerinin güveni ve güçlü altın fiyatlarının ise rezervlerin IMF'nin yeterlilik ölçütünün yüzde 80'i civarında kalmasını sağlayacağı aktarıldı.

        REKLAM

        Büyümenin sağlam kalması ve enflasyonun düşmesi beklenirken bu yaklaşımın riskler ile maliyetleri de içerdiğine işaret edilen açıklamada, küresel ticarette süregelen belirsizlik ve bölgesel çatışmalar nedeniyle dış risklerin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

        Açıklamada, enerji fiyatlarındaki artış veya olumsuz hava olayları gibi ters bir şokun gerçekleşmesinin yüksek enflasyon dönemini daha da uzatabileceği belirtilerek, ayrıca dezenflasyona ilişkin kademeli yaklaşımın finans sektörünü olumsuz etkilediği ve verimlilik artışını yavaşlattığı aktarıldı.

        İDDİALI YAPISAL REFORM VURGUSU

        Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verildi.

        Türkiye'nin dezenflasyon politikalarının önemli başarıları nedeniyle yetkililerin takdir edildiği bildirilen açıklamada, bu politikaların makroekonomik dengesizlikleri azalttığı, güveni artırdığı ve güçlü büyümeyi koruduğu aktarıldı.

        Açıklamada, enflasyonun halen hedefin üzerinde seyrettiği ve ekonominin şoklara karşı kırılgan olduğuna değinilerek, dezenflasyonun kalıcı hale getirilmesi, dış tamponların daha da güçlendirilmesi ve kapsayıcı orta vadeli büyümenin desteklenmesi için daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimi ile iddialı yapısal reformların gerekliliği vurgulandı.

        REKLAM

        Geçen yıl gösterilen güçlü mali çaba nedeniyle yetkililerin takdir edildiği kaydedilen açıklamada, dezenflasyonu desteklemek amacıyla mali sıkılaştırmanın da sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, vergi tabanının genişletilmesi ve uyumun artırılmasına yönelik tedbirlerin rolüne işaret edilerek, enerji sübvansiyonlarının kademeli olarak kaldırılması yoluyla harcamaların rasyonelleştirilmesine yönelik ilave çabaların önemine dikkat çekildi.

        Mali alan genişledikçe, ilave kaynakların sosyal önceliklere yönlendirilebileceği ifade edilen açıklamada, ücret politikalarının enflasyon hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesinin ve kamu-özel işletmeleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri üzerindeki gözetimin güçlendirilmesinin desteklendiği vurgulandı.

        FİNANSAL SEKTÖR SAĞLAMLIĞINI KORUYOR

        Açıklamada, genel olarak kararlı bir dezenflasyon sağlamak için daha sıkı para politikası çağrısında bulunulduğu, ancak politika faizi ayarlamalarının verilere bağlı kalması ve makrofinansal etkilerinin dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

        REKLAM

        Merkez Bankası bağımsızlığı ile iletişiminin önemine değinilen açıklamada, döviz müdahalelerinin oynaklığı yumuşatmakla sınırlı tutulmasının ve enflasyon beklentileri daha iyi çıpalanıp rezerv tamponları toparlandıkça döviz kurunda daha fazla esnekliğe kademeli olarak izin verilmesinin tavsiye edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, yetkililerin piyasa stresine hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde finansal sektörün sağlamlığını koruduğu belirtildi.

        Yüksek seyreden döviz likidite riskleri açısından ihtiyatlılığın sürdürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, denetim ve çözümleme çerçevelerinin güçlendirilmesine yönelik devam eden çalışmaların desteklendiği bildirildi.

        Açıklamada, verimliliği, dayanıklılığı ve orta vadeli büyümeyi artırmak amacıyla yapısal reform çağrısında bulunulurken, öncelikli alanlar sıralandı.

        EKONOMİK TAHMİNLER

        Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2027'de yüzde 4,1 ve 2028-2031 yıllarında yüzde 4'er büyümesinin beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, işsizlik oranının 2026'da yüzde 8,3, gelecek yıl yüzde 8,7 ve 2028-2031 döneminde yüzde 9,1 olacağının öngörüldüğü ifade edildi.

        Enflasyonun gelecek yıl yüzde 19'a gerileyeceğinin, daha sonra 2031'e kadar yüzde 15 olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026-2028 döneminde yüzde 1,4 ve 2029-2031 döneminde yüzde 1,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Şubat 2026 (İstanbul'da Toplu Ulaşıma %20 Zam)

        Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. BP ile TPAO Mutabakat zaptı imzaladı. Nato'dan Türkiye övgüsü. THY'nin 500. Uçağı "TK Aile" göklerde. Trafik Kanunu teklifi TBMM'den geçti. Sağanak sonrası İzmir'de aynı manzara. Acılı anneden tahliyelere tepki. İş merkezine el bombası bıraktılar. Markette para üs...
        #imf
        #Türkiye ekonomisi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"