Haberler Magazin İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İnan Kıraç kızını neden evlatlıktan reddetti?

İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İnan Kıraç kızını neden evlatlıktan reddetti? Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan 86 yaşındaki İnan Kıraç, bugün yaptığı evlatlık reddi açıklaması ile gündem olmuş durumda. Uzun yıllar Koç Holding'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Eskişehir doğumlu Kıraç'ın açıklaması sonrası hem olayın ayrıntıları hem de İnan Kıraç'ın hayat hikayesine dair bilgileri derledik! Habertürk Giriş: 01.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:14 facebook

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Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetiğini duyurdu. Söz konusu açıklama nedeniyle vatandaşlar; İnan Kıraç kimdir ve kızını neden evlatlıktan reddetti gibi soruların cevaplarına dair araştırmalar yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

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İNAN KIRAÇ KIZINI NEDEN EVLATLIKTAN REDDETTİ?



İHA'nın haberine göre; iş insanı İnan Kıraç tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu.



İş adamı İnan Kıraç, Vehbi Koç’un kızı Suna Koç (Kıraç) ile evliliğinden olan kızı, İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Kıraç’ın, evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi.