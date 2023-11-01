İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İnan Kıraç kızını neden evlatlıktan reddetti?
Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan 86 yaşındaki İnan Kıraç, bugün yaptığı evlatlık reddi açıklaması ile gündem olmuş durumda. Uzun yıllar Koç Holding'de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Eskişehir doğumlu Kıraç'ın açıklaması sonrası hem olayın ayrıntıları hem de İnan Kıraç'ın hayat hikayesine dair bilgileri derledik!
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetiğini duyurdu. Söz konusu açıklama nedeniyle vatandaşlar; İnan Kıraç kimdir ve kızını neden evlatlıktan reddetti gibi soruların cevaplarına dair araştırmalar yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
İNAN KIRAÇ KIZINI NEDEN EVLATLIKTAN REDDETTİ?
İHA'nın haberine göre; iş insanı İnan Kıraç tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu.
İş adamı İnan Kıraç, Vehbi Koç’un kızı Suna Koç (Kıraç) ile evliliğinden olan kızı, İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından Kıraç’ın, evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi.
İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a bu yılın başında dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.
İpek Kıraç babası İnan Kıraç’a karşı dava açtı. İnan Kıraç’ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.
İNAN KIRAÇ KİMDİR?
İnan Kıraç, 4 Şubat 1937 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk iş insanı ve sanayici. Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulunmuştur.
Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'ta okumuştur. Bir süre Kemer Barajı şantiyesinde tercümanlık yaptı.
1961'de abisinin vesilesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de çalışmaya başladı. 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. İlerleyen yıllarda holdingin otomobil firmalarında üst düzey yöneticilik yaptı.
1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfını kurdu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucuları arasında yer aldı. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evlidir.
Çiftin, İpek Kıraç adlı bir kızları vardır. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 5 ortağından biri olan Kıraç, projeden sağlık sorunları sebebiyle 2021 yılında çekildi.