İnanılmaz ama gerçek! Kedi ve köpeklerin de insanlara karşı alerjisi olabilir mi: Bilim dünyası ne diyor?

Bu durum atopik dermatit olarak adlandırılır ve daha yaygın olarak egzama olarak bilinir. Kedigillerde ve köpekgillerde egzama, ölü deri hücreleri ve saç içeren insan tüylerinden kaynaklanabilir. İnsan tüyüne alerjisi olan ve kapalı alanları insanlarla paylaşan evcil hayvanlar, halılar ve havalandırmalar da dahil olmak üzere her yerde bu tüyle karşılaşacaktır.