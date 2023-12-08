İnanılmaz değişimler
Zaman zaman görüntümüzdeki bir detay bizi rahatsız edebilir. Bu küçük özelliğimizi değiştirdiğimizde fiziksel görünüşümüz hiç beklemediğimiz kadar değişebilir.
“Çene ameliyatı geçirdim ve bu benim hayatımı da değiştirdi.”
“Üçüncü bebeğimi doğurduktan 7 ay sonra, olmak istediğim aralığa geri döndüm. İyi hissediyorum!"
“8 yıllık ışıltı! Sonunda doğal rengimi ve buklelerimi kucaklıyorum.”
"Arkadaşım 2 yıl boyunca günde 3 mil koştu ve 140 kilo verdi. Artık hayalindeki üniversiteye gidiyor ve kendine çok daha fazla güveniyor."
“Yaklaşık 3 yıldır saçlarımı uzattıktan sonra nihayet bu ay saçımı kesip bağışlamaya karar verdim.”
"Başarı hikâyem!”
"Boyumu 15 santim uzatacak bir ameliyat olmaya karar verdim."
“Oğlum şaşı gözlerini düzeltmek için göz ameliyatı geçirdi. Sonuç şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı."
“23 yaşımda nihayet diş tellerim çıktı ve bundan daha mutlu olamazdım!”