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        Haberler Yaşam İnanılmaz değişimler

        İnanılmaz değişimler

        Zaman zaman görüntümüzdeki bir detay bizi rahatsız edebilir. Bu küçük özelliğimizi değiştirdiğimizde fiziksel görünüşümüz hiç beklemediğimiz kadar değişebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 10:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:36
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        “Çene ameliyatı geçirdim ve bu benim hayatımı da değiştirdi.”

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        “Üçüncü bebeğimi doğurduktan 7 ay sonra, olmak istediğim aralığa geri döndüm. İyi hissediyorum!"

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        “8 yıllık ışıltı! Sonunda doğal rengimi ve buklelerimi kucaklıyorum.”

        4

        "Arkadaşım 2 yıl boyunca günde 3 mil koştu ve 140 kilo verdi. Artık hayalindeki üniversiteye gidiyor ve kendine çok daha fazla güveniyor."

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        “Yaklaşık 3 yıldır saçlarımı uzattıktan sonra nihayet bu ay saçımı kesip bağışlamaya karar verdim.”

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        "Başarı hikâyem!”

        7

        "Boyumu 15 santim uzatacak bir ameliyat olmaya karar verdim."

        8

        “Oğlum şaşı gözlerini düzeltmek için göz ameliyatı geçirdi. Sonuç şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı."

        9

        “23 yaşımda nihayet diş tellerim çıktı ve bundan daha mutlu olamazdım!”

        10

        “Küçük kardeşim omurgasından yeni ameliyat oldu. İşte bazı röntgen öncesi/sonrası fotoğrafları.”

        11

        “16 yıldır saçlarımı düzleştirdikten sonra sonunda buklelerimi kucaklıyorum!”

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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