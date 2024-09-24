Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi, ekranlara dönmek için gün sayıyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınmaktadır. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi...