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        Haberler Gündem İncirlik Üssü'nün ismi değişti! İncirli Üssü'nün yeni ismi ne oldu, neden değişti, İncirlik Üssü nerede?

        İncirlik Üssü'nün ismi değişti! İncirli Üssü'nün yeni ismi ne oldu?

        Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı yaptığı bir son dakika açıklamasıyla İncirlik Üssü'nün isminin değiştiğini açıkladı. Peki, İncirlik Üssü'nün yeni isim ne oldu? İşte, MSB'den gelen açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:22
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        Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İncirlik Üssü'ne dair bir son dakika açıklaması yaptı. İHA'da yer alan habere göre; İncirlik Üssü'nün ismi değişti. Peki, İncirli Üssü'nün yeni ismi ne oldu? İşte, detaylar...

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        İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN YENİ İSMİ NE OLDU?

        MSB'den yapılan açıklamada "İncirlik/Adana'da bulunan 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda '10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirilmiştir" denildi.

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        İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?

        İncirlik Üssü, yeni ismiyle 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, Adana'nın Sarıçam ilçesinde yer alıyor.

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