        Haberler Gündem Güncel İncirliova'da yeni logo için yarışma | Son dakika haberleri

        İncirliova Belediyesi yeni logo tasarımı için yarışma başlattı

        Aydın'ın İncirliova Belediyesi, ilçeyi temsil edecek yeni logo için yarışma düzenledi. 40 bin TL ödüllü yarışma için başvurular başladı

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Aydın'ın İncirliova Belediyesi, kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında ilçeyi temsil edecek yeni logo için yarışma düzenledi. Dün itibariyle başvuruların alınmaya başladığı yarışma da son başvuru tarihi 22 Haziran 2026 olarak belirlendi.

        İHA'nın haberine göre, bu tarihe kadar gönderilen logolar 30 Haziran 2026 tarihine kadar seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Finale kalan üç eser, İncirliova Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 01-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında halk oylamasına sunulacak.

        Yeni logo 15 Temmuz 2026 tarihinde açıklanırken, 20 Temmuz 2026 tarihinde ise ödül töreni gerçekleşecek. Halkın oylarıyla belirlenecek yeni logo, ilçenin kurumsal kimliğinde kullanılmaya başlanacak.

        Başkan Aytekin Kaya, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni logo çalışmasının sadece görsel bir değişim olmadığını, aynı zamanda ilçenin vizyonunu yansıtan önemli bir adım olduğunu belirterek, "İncirliova'mız gelişiyor. Belediyemizin eski logosu bu gelişimin gerisinde kaldı. Biz ilçemizin devecilik kültürünü, incirini, zeytinini, bereketli topraklarını ve gelişimini yansıtan modern bir logo arıyoruz. İncirliova'mızın güzelliğini, kültürünü ve gelişen şehir yapısını en iyi şekilde temsil edecek tasarımların ortaya çıkacağına inanıyorum. Yarışmaya katılacak tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

