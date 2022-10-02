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Araç sahipleri dikkat: indirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatının 9 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Araç sahipleri tarafından beklenilen indirim haberi gelmezken akaryakıt zammı geleceği iddia edildi. İşte, 2 Ekim 2022 Pazar güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

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  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları istasyon duraklarına gitmeden önce araştırılıyor. Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında 140 dolara kadar yükselerek rekor kıran brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde 80 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt indirimi beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edilirken "Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve zam gelecek mi, indirim var mı? sorusu gündeme geldi. İşte, 2 Ekim 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum...
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ABD HAM PETROLÜ 9 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ!

    Ham petrol fiyatı, birçok ülkede yapılan faiz artışlarının küresel enerji görünümüne ilişkin beklentileri kötüleştirmesiyle 4. haftayı da düşüşle tamamlamaya hazırlanırken, ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemenin ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA ZAM İDDİASI!

    Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen gerilemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Sosyal medyada yer alan haberlere göre motorin fiyatı ve benzin fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    SON OLARAK MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti. 
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    1 lira 76 kuruş indirim gelmesinin ardından İstanbul'da motorin fiyatları 23,10 TL, Ankara'da 23,20 TL ve İzmir'de 23,24 TL oldu.
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 EKİM 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
  • İndirim bekleniyordu, akaryakıt zammı iddiası! 2 Ekim 2022 bugün güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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