Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları istasyon duraklarına gitmeden önce araştırılıyor. Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında 140 dolara kadar yükselerek rekor kıran brent petrol fiyatı geçtiğimiz günlerde 80 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt indirimi beklentisi oluştu. Akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edilirken "Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve zam gelecek mi, indirim var mı? sorusu gündeme geldi. İşte, 2 Ekim 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve benzin fiyatlarında son durum...