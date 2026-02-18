Canlı
        Infantino'dan ırkçılık skandalına tepki - Futbol Haberleri

        Infantino'dan ırkçılık skandalına tepki

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maçta, Real Madrid'in futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddiası içeren olay nedeniyle üzüntüsünü paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:47 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:47
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddia edildi.

        Irkçılık iddiaları üzerine açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

        "IRKÇILIĞA YER YOK"

        Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

        FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.

