Infantino'dan ırkçılık skandalına tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior'a ırkçılık yapıldığı iddia edildi.

Irkçılık iddiaları üzerine açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

"IRKÇILIĞA YER YOK"

Infantino açıklamasında, "Sporumuzda ve toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok. Tüm paydaşların harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi gerekir. FIFA ve futbol, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın mağdurlarıyla tam bir dayanışma içindedir. Her zaman tekrarlamaya devam edeceğim: Irkçılığa hayır! Her türlü ayrımcılığa hayır!" ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı, maçı yöneten Fransız hakem François Letexier'i de oyunu durdurmak ve durumu ele almak için kol hareketi kullanarak ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye soktuğu için tebrik etti.