Nissan'ın premium markası Infiniti, sürpriz bir karara imza atarak Batı Avrupa pazarından çekileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 2020 yılından itibaren markanın 13 Avrupa ülkesindeki satışlarını durduracağı bildirildi.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, "Infiniti ve Nissan uzun vadeli planlarını yeniden gözden geçirmektedir. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika pazarına yönelik SUV modellere ağırlık verirken, gelecek 5 yıl içinde Çin'de beş yeni model satışa sunmayı planlıyoruz" ifadesine yer verildi.
Infiniti'nin elektrikli araç planları doğrultusunda ise, 2021 yılından itibaren dizel otomobil satışını da durduracağı bilgisi paylaşıldı.
AVRUPA'NIN DOĞUSUNDA SATIŞLAR SÜRECEK
Batı Avrupa'dan çekilecek Infiniti, kıtanın doğusundaki faaliyetlerine ise devam edecek. Bu kapsamda, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarındaki operasyonların devam edeceği belirtildi.
İngiltere'deki Sunderland fabrikasında hali hazırda üretimi devam eden Q30 ve QX30 modellerinin ise 2019 yaz aylarından itibaren ülkedeki üretimlerinin son verileceği açıklandı.
Infiniti'nin 2020'den itibaren operasyonları durduracağı ülkeler ise şu şekilde;
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Polonya, İsviçre ve İngiltere.
GEÇEN YIL TÜRKİYE'DE 18 OTOMOBİL SATTI
1989 yılında doğan Infiniti, öncelikli olarak ABD pazarı için modeller geliştirmesi ile biliniyor. Merkezi Hong Kong’da bulunan markanın ürettiği modeller, dünyada 50 ülkede satılıyor.
Infiniti'nin üretimi ise Japonya, ABD, İngiltere ve Çin’de bulunan tesislerde gerçekleştiriliyor. Japon premium otomobil üreticisi, 2009 yılından bu yana ise Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa pazarında da faaliyet gösteriyor.
Geçen yıl ABD'de 150 bin ve Çin'de de 46 bin adet araç satan üreticinin, kıtadaki satışlarının son yıllarda düşmesinin alınan kararda etkili olduğu bildiriliyor. Öyle ki, Avrupa'daki üretim üssü olan İngiltere'de geçen yıl 750 adet Infiniti satıldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılında Infiniti'nin Türkiye satışları 18 adet seviyesinde gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.