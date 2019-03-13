Nissan'ın premium markası Infiniti, sürpriz bir karara imza atarak Batı Avrupa pazarından çekileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 2020 yılından itibaren markanın 13 Avrupa ülkesindeki satışlarını durduracağı bildirildi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, "Infiniti ve Nissan uzun vadeli planlarını yeniden gözden geçirmektedir. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Amerika pazarına yönelik SUV modellere ağırlık verirken, gelecek 5 yıl içinde Çin'de beş yeni model satışa sunmayı planlıyoruz" ifadesine yer verildi.

Infiniti'nin elektrikli araç planları doğrultusunda ise, 2021 yılından itibaren dizel otomobil satışını da durduracağı bilgisi paylaşıldı.

AVRUPA'NIN DOĞUSUNDA SATIŞLAR SÜRECEK

Batı Avrupa'dan çekilecek Infiniti, kıtanın doğusundaki faaliyetlerine ise devam edecek. Bu kapsamda, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarındaki operasyonların devam edeceği belirtildi.

İngiltere'deki Sunderland fabrikasında hali hazırda üretimi devam eden Q30 ve QX30 modellerinin ise 2019 yaz aylarından itibaren ülkedeki üretimlerinin son verileceği açıklandı.

Infiniti'nin 2020'den itibaren operasyonları durduracağı ülkeler ise şu şekilde;

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Polonya, İsviçre ve İngiltere.

GEÇEN YIL TÜRKİYE'DE 18 OTOMOBİL SATTI

1989 yılında doğan Infiniti, öncelikli olarak ABD pazarı için modeller geliştirmesi ile biliniyor. Merkezi Hong Kong’da bulunan markanın ürettiği modeller, dünyada 50 ülkede satılıyor.

Infiniti'nin üretimi ise Japonya, ABD, İngiltere ve Çin’de bulunan tesislerde gerçekleştiriliyor. Japon premium otomobil üreticisi, 2009 yılından bu yana ise Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa pazarında da faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl ABD'de 150 bin ve Çin'de de 46 bin adet araç satan üreticinin, kıtadaki satışlarının son yıllarda düşmesinin alınan kararda etkili olduğu bildiriliyor. Öyle ki, Avrupa'daki üretim üssü olan İngiltere'de geçen yıl 750 adet Infiniti satıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılında Infiniti'nin Türkiye satışları 18 adet seviyesinde gerçekleşti.