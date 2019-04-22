ING Bank, Hollandalı ING Grubu'nun sahibi olduğu, merkezi Hollanda'da bulunan bankanın Türkiye'deki koludur. Türkiye çapında toplam 261 şubesi bulunan ING Bank, İstanbul'da 35 ilçede toplam 80 şube ile müşterilerine bireysel, ticari, kurumsal ve özel bankacılık hizmetleri sunuyor.
1984 yılında "Bank of Boston"ın İstanbul şubesi olarak kurulan banka, 14 Aralık 2007'de ING Grubu'nun Oyak Bank’ın bütün hisselerini satın alması ile ING Bank Türkiye 7 Temmuz 2008 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
ING BANK MESAİ SAATLERİ
ING Bank hafta içi her gün sabah 09:00’da mesaiye başlar ve 12:30’a kadar devam eder. Öğlen bir saatlik bir mola veren banka daha sonra 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. ING Bank hafta sonları hizmet vermemektedir.
ING BANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
ING merkez binası, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır. ING merkez şubesine 0212 335 10 00 numaralı telefon aracılığıyla erişebilirsiniz. 0 850 222 0 600 numaralı telefon bankacılığı ile 7 gün 24 saat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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