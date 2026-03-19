Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngiliz basını: Liverpool Galatasaray'dan intikamını aldı! - Futbol Haberleri

        İngiliz basını: Liverpool Galatasaray'dan intikamını aldı!

        İngiliz basını, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesini manşetlerine taşıdı. Gazeteler özellikle Salah ve Szoboszlai'yi öne çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı İstanbul’da 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, ağır bir yenilgi alırken İngiliz basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

        2

        THE GUARDIAN: SEZONU KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNÜŞ GEREKİYORDU

        “Anfield'da ılık bir bahar akşamıydı, Avrupa kupası maçını ve belki de sezonu kurtarmak için geri dönüş gerekiyordu ve Liverpool bir kez daha bunu başardı. Arne Slot bu sezon birçok şeyi yanlış yapmış olabilir, ancak Galatasaray karşısında alınan ezici zaferin ardından Liverpool'un kimliğinin bu özelliğini kaybetmesi bu listeye eklenemez. Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.”

        3

        GOAL: LIVERPOOL İNTİKAMINI ALDI

        “Liverpool, çarşamba günü Anfield'da Galatasaray'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline rahat bir şekilde yükseldi. Arne Slot'un ekibi, geçen hafta Türkiye'de aldıkları 1-0'lık yenilginin intikamını kendi taraftarları önünde sergiledikleri baskın performansla aldı. Dominik Szoboszlai ilham verici bir form sergilerken, Mohamed Salah kaçırdığı penaltıya rağmen yıldızlaştı"

        4

        THE ATHLETIC: EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

        “Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçerek çeyrek finale yükseldi. Mohamed Salah, 4-0'lık galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu. Sırada Paris Saint-Germain var”

        5

        THE SUN: SALAH TARİHE GEÇTİ

        “Salah, şok edici penaltı kaçırmasının ardından tarihe geçti ve PSG ile rövanş maçına zemin hazırladı. Galatasaray’da Noa Lang ise karşılaşmada ciddi görünen bir el sakatlığı yaşadı”

        6

        SKY SPORTS: SZOBOSZLAI MAÇIN GİDİŞATINI BELİRLEDİ

        “İstanbul'da alınan tek gollük yenilginin ardından Arne Slot üzerindeki baskı artmıştı. Ancak Szoboszlai, Liverpool taraftarlarının tüm sezon boyunca takımlarından beklediği tempoyu sergilediği bir başka etkileyici performansta açılış golünü atarak maçın gidişatını belirledi”

        7

        DAILY MIRROR: İLK MAÇTAKİ YENİLGİYİ 4-0'LA TELAFİ ETTİ

        “Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine Arsenal'in yanına katıldıktan sonra Paris Saint-Germain'den intikam alma şansına sahip olacak. Arne Slot'un takımı, Galatasaray'a karşı ilk maçta aldığı 1-0'lık yenilgiyi, Anfield'da oynanan rövanş maçında 4-0'lık galibiyetle telafi etti”

