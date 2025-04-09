İngiliz devinden Kerem Aktürkoğlu'na kanca!
Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası öne sürüldü. Premier Lig devlerinden Arsenal'ın milli oyuncuya talip olduğu aktarıldı.
Benfica'da başarılı bir sezon geçirerek gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu hakkında İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
TBR Football'un haberine göre; Porto’ya kiralık olarak gönderilen Fabio Vieira'nın durumunu gözlemlemek amacıyla Portekiz’e giden Arsenal ekibi, Kerem Aktürkoğlu’nu izlemeye de devam etti.
PERFORMANSINDAN ETKİLENDİLER
İngilizler'in milli futbolcumuzdan ilgilendiği ve geçen yaz Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmadan önce de transfer için takip edildiği aktarıldı.