İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor! Bu kez Nottingham Forest devrede
Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve birçok kulübü peşine takan Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip daha çıktı
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların PSG ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos ile ilgilenmesinin ardından Victor Nelsson'la ilgili iddialar da artıyor.
Premier Lig ekibi Tottenham geçen günlerde Nelsson'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu.
İngiltere'den bir teklif de Nottingham Forest'tan geldi.
Ada ekibinin 18+4 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldığı öne sürüldü.
25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'a gelen bu teklifin Galatasaray tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.
Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 maçta da giydi.
Cimbom, Danimarkalı savunmacının oynadığı 5 maçta sadece 2 gol yedi.