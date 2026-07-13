İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI || 2026 Dünya Kupası İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası 2026 çeyrek final eşleşmelerinde Norveç'e karşı 2-1 galip genel İngiltere İsviçre karşısında 3-1 galip gelerek yarı finale yükselen Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi heyecan dolu geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde "İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final eşleşmelerinin belli olmasının ardından sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Sorgulanand etayları sizler için haberimizde derledik. Peki, İngiltere Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere Arjantin maçı canlı yayın saati ve kanalı...
İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere Arjantin maçı 15 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatile saat 22.00'de başlayacak.
İNGİLTERE 8 YIL SONRA YARI FİNALDE
Rusya 2018'de yarı final oynayan İngiltere, 8 yıl aradan sonra yeniden son 4 takım arasına kaldı.
İngiltere, Rusya 2018 yarı finalinde Hırvatistan'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu.
MESSI 9 MAÇ ARANIN ARDINDAN GOL ATMADI
Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında Gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.
21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.