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Haberler Dünya SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın zor anları: Şemsiyeyle sınav!
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın zor anları: Şemsiyeyle sınav!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın görev başında ölen polis memurları için düzenlenen anma töreninde şemsiyesiyle verdiği mücadeleyle sosyal medyada gündem oldu

SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın zor anları: Şemsiyeyle sınav!
Johnson'ın şemsiyeyle sınavı!
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Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görev başında ölen polis memurları için Staffordshire’da düzenlenen bir anma töreninin açılışında zor anlar yaşadı.

Törende Prens Charles'ın yanında oturan Başbakan Johnson ve gittikçe şiddetini artıran yağmur sırasında şemsiyesini açmak için mücadele etti.

Johnson, şemsiyeyi açabildiğinde ıslandığını fark ettiği İçişleri Bakanı Priti Patel'e teklif etti, ancak Patel şemsiyeyi istemedi.

Bunun ardından ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle şemsiye ters döndü. Yaşananlar Johnson ile birlikte Prens Charles ve Patel'in güldüğü görüldü.

Görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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