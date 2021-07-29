Johnson'ın şemsiyeyle sınavı! 0:00 / 0:00

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, görev başında ölen polis memurları için Staffordshire’da düzenlenen bir anma töreninin açılışında zor anlar yaşadı.

Törende Prens Charles'ın yanında oturan Başbakan Johnson ve gittikçe şiddetini artıran yağmur sırasında şemsiyesini açmak için mücadele etti.

Johnson, şemsiyeyi açabildiğinde ıslandığını fark ettiği İçişleri Bakanı Priti Patel'e teklif etti, ancak Patel şemsiyeyi istemedi.

Bunun ardından ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle şemsiye ters döndü. Yaşananlar Johnson ile birlikte Prens Charles ve Patel'in güldüğü görüldü.

Görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu.