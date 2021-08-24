İngiltere Başbakanı'dan Taliban'a 'tahliye' çağrısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Johnson, G7 Zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece tahliyeler ile ilgili değil Taliban ile nasıl ilişki kuracakları konusunda da bir yol haritası üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Önceliklerinin tahliyeler olduğunu vurgulayan Johnson, "G7 olarak belirlediğimiz bir numaralı koşul, 31 Ağustos'a kadar ve sonrasında dışarı çıkmak isteyenler için güvenli geçişi garanti etmeleri gerektiği. Bazıları bunu (Taliban'ın) kabul etmeyeceğini söyleyecektir. Bu kişilerin bunun ne anlama geldiğini göreceğini umuyorum. Çünkü G7'nin ekonomik, diplomatik ve politik olarak çok önemli bir tesir gücü var." dedi.

İngiliz başbakan, bu gücün Afganistan'ın bankalardaki paralarının dondurulmasını da içerdiğini kaydetti.

"Afganistan terör yuvası haline gelemez, Afganistan bir narkotik devleti olamaz." diyen Johnson, kızların 18 yaşına kadar okula devam etmelerinin gerektiğini de belirtti.

Tahliyelerde önemli derecede başarı elde ettiklerini savunan İngiltere Başbakanı, "Binlerce kişiyi daha kurtarabileceğimizden eminiz ancak havalimanındaki durum daha iyiye gitmiyor. Dışarı çıkmaya çalışanlar için üzücü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson kendisinin veya diğer liderlerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceği 31 Ağustos'u uzatmama kararı karşısında duydukları hayal kırıklığını dile getirip getirmediğiyle ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.