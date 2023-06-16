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İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

İngiltere'nin Newcastle kentinin güneyinde bir markete giren soyguncu, kasiyere bıçak çekti ve alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı. Soyguncudan önce davranan kasiyer, dışarıya çıkarak marketin kepenklerini kapattı. Soyguncu, marketten çıkmaya çalışırken otomatik kapanan kepengin altında sıkıştı ve gözaltına alındı.

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DHA

  • Olay, Newcastle kentinin güneyindeki Durham kentinde meydana geldi. Kentteki bir markete giriş yapan soyguncu 6 tane alkollü içeceği çalmak için kasaya yöneldi ve kasiyere bıçak çekti. 
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

    Durham Polis Teşkilatı, soyguncunun kasiyeri tehdit ettiğini belitti.
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

    Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsünde, soyguncudan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak önce kapıyı tuttu. Soyguncu ise kapıyı açmaya çalıştı. Kasiyer daha sonra kumandayla marketin kepengini indirmeye başladı.
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

    Soyguncu kapıyı zorlayarak açtı ve kapanmak üzere olan kepengin altına girdi ancak sıkıştı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis, soyguncuyu gözaltına aldı.
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

    "ÇOK ZOR BİR GÖZALTI OLMADI"

    Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi" dedi.
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

    Durham Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran'da duruşmasının yapıldığını, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu.
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı
  • İngiltere'de soyguncu, kaçarken marketin kepenginin altına sıkıştı

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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