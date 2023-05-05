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İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın yapılacak taç giyme töreni için hazırlıklar devam ediyor. Birçok ilki barındıracak tören öncesinde Buckingham Sarayı'nın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Törene ilişkin detaylar paylaşılırken, kimlerin törende yer alacağı kimlerin törene katılmayı reddettiği de ortaya çıktı

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  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Buckingham Sarayı ile İngiltere Kilisesi'nin ruhani lideri Canterbury Başpiskoposunun resmi ofisi Lambeth Sarayı'nın verdiği bilgilere göre, yarın yapılacak taç giyme töreninin detayları belli oldu. 
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Ülkede 70 yıl sonra yapılacak ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyan seremoni, 1300'lü yıllarda hazırlandığı düşünülen Liber Regalis'te (Kraliyet Kitabı) yer alan detayların yerine getirildiği bir tören olacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Yarın yapılacak tören için Kral 3. Charles, yerel saatle 10.20'de Buckingham Sarayı'ndan beraberindeki aile üyeleri ve askerlerle çıkarak yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşe başlayacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Törenin kiliseye gidiş bölümünde 1400 askerlik kortej krala eşlik edecek. Kral, saraydan çıktıktan sonra, önce saray önündeki The Mall Caddesi'ni yürüyecek, ardından Amirallik Kemeri'nin altından geçerek Londra'nın simge mekanlarından Trafalgar Meydanı'na ulaşacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Buradan Başbakanlık ve bazı bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne dönecek kortej, cadde sonunda İngiltere Parlamentosunun bulunduğu Parlamento Meydanı'na varacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Kortej, meydanın batı kısmında yer alan Westminster Katedrali'ne doğru yürürken, kral ve törende yer alacak kortej katedralden içeri girecek.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    HALKTAN BAĞLILIK TÖRENİNE KATILMASI İSTENECEK

    Kralı katedral girişinde tarihte ilk kez olacak şekilde kilise korosundan bir genç karşılayacak. Burada karşılama cümlesini söyleyen gence Kral Charles, "Onun adına ve onun örneğinde olduğu gibi hizmet görmek için değil hizmet etmeye geldim." diyecek. Bu konuşma tüm izleyiciler tarafından da duyulacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Hindu olan Başbakan Rishi Sunak'ın İncil'deki Koloselilere Mektup bölümünü okuyacağı törende, tarihte ilk kez kadın rahipler de yer alacak. Bu rahiplerden Londra Piskoposu Sarah Mullally de İncil'den bir bölüm okuyacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Yine tarihte ilk kez Galce, İskoçya Keltçesi ve İrlanda Keltçesinde ilahilerin söyleneceği törende kral, Kudüs'te hazırlanan kutsal yağla kutsanacak. Törenin en mahrem kısmı olan bu bölümde kralın üstü bir örtüyle örtülecek ve Başpiskopos Welby, kralın elini, alnını ve göğsünü yağ sürerek kutsayacak.
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Tarihte ilk kez mücevherler, farklı dinlere mensup Lordlar Kamarası üyelerince krala takdim edilirken, bu aşamayı krala Aziz Edward Tacı takılması ve kralın tahta oturması takip edecek.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    1200 ASKERLE GİDEN KRAL 4 BİN ASKERLE DÖNECEK

    Kraliçe Camilla'nın da taç giymesiyle sona erecek taç giyme töreninin ardından Buckingham'a dönüş başlayacak. Kiliseye 1400 kişiyle gelen kral, saraya 4 bin askerle dönecek.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Kral, dönüş yolunda Aziz Edward Tacı yerine İmparatorluk Devlet Tacı'nı takarken, üzerine de İmparatorluk Kaftanı'nı giyecek. Kralın taç giymesi şerefine ülkedeki 13 nokta ile bazı askeri gemilerde 21 pare top atışı yapılacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    TÖRENE AVRUPALI KRALİYET AİLELERİ DE KATILACAK

    Avrupa'da çoğunun arasında akrabalık bağı bulunan kraliyet aileleri mensupları da İngiltere Kralı 3. Charles'ı, yarın düzenlenecek taç giyme töreninde yalnız bırakmayacak.

     

    Monarşinin sürdüğü İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Lüksemburg, İsveç ve Norveç'ten kraliyet ailesi üyeleri, Kral Charles'ın tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek taç giyme törenine katılacak davetliler arasında yer alıyor.
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    GÖRKEMLİ BİR KONSERLE KONSERLE KUTLANACAK

    Kral Charles'ın taç giyme törenini kutlamak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden biri, törenden bir gün sonra 7 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı görkemli konser olacak.

    Dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı izlenecek konserde, ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry, İtalyan müzisyen Andrea Bocelli ve ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lionel Richie gibi çok sayıda isim sahne alacak.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Buna karşılık, Kral Charles'ın davetini geri çevirdiği öne sürülen Adele, Robbie Williams, Elton John ve Harry Styles gibi dünyaca ünlü birçok İngiliz şarkıcı ise konserde yer almayacağını açıkladı.
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    1953'TEKİ TAÇ GİYME TÖRENİNDEN FARKI NE OLACAK?

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 1953'te 3 saat süren taç giyme törenine 8 binden fazla konuk katılırken, Kral Charles için yapılacak törenin daha kısa ve küçük kapsamlı olması bekleniyor. Kral Charles'in taç giyme törenine, 2 bin 200 davetlinin katılacağı biliniyor.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

    Öte yandan, Kraliçe'nin taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanan ilk tören oldu ve bunu 20 milyondan fazla kişi televizyondan izledi.

     

     
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?
  • İngiltere'de taç giyme töreni için büyük hazırlık: Güvenlik önlemleri artırıldı! Kimler törene katılmayı reddetti?

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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