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Kralı katedral girişinde tarihte ilk kez olacak şekilde kilise korosundan bir genç karşılayacak. Burada karşılama cümlesini söyleyen gence Kral Charles, "Onun adına ve onun örneğinde olduğu gibi hizmet görmek için değil hizmet etmeye geldim." diyecek. Bu konuşma tüm izleyiciler tarafından da duyulacak.