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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İngiltere'de Victor Osimhen fırtınası: Bu yetenek mutlaka Premier Lig'de olmalı! - Galatasaray Haberleri

        İngiltere'de Victor Osimhen fırtınası: Bu yetenek mutlaka Premier Lig'de olmalı!

        Victor Osimhen fırtınası sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da sardı. Golleriyle sarı-kırmızılıların sevgilisi olan Nijeryalı, İngiltere'de de gündemden düşmüyor ve her gün yeni bir açıklama geliyor. Ada basınında Manchester United'ın yanı sıra Chelsea'nin de Osimhen'le ilgilendiği yazılıyor

        Giriş: 09.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:51
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        Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, İngiltere’de manşetleri süslemeye devam ediyor.

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        Golleriyle sarı-kırmızılıları adeta sırtlayan yıldız futbolcunun talipleri de her geçen gün artıyor.

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        Ada basınında Manchester United’ın yanı sıra Chelsea’nin de Osimhen’le ilgilendiği belirtiliyor.

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        Aynı zamanda Chelsea’nin eski futbolcusu da olan Mikel John Obi’yle birlikte Manchester United efsanelerinden Rio Ferdinand da Osimhen’le ilgili açıklamalar yaptı. Uzun yıllar Premier Lig’de rakip olmuş ikili Osimhen transferi konusunda hemfikir oldu!

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        “Bu yetenek mutlaka Premier Lig'de olmalı!" diyen iki futbol otoritesi de Nijeryalı yıldızın Galatasaray'daki performansını övgü dolu sözlerle anlattı.

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        Rio Ferdinand, Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini vurgulayarak, "United'ın Osimhen gibi golcü bir profile ihtiyacı var. Tecrübesi, genç oyunculara örnek olacak ve takıma istikrar getirecek. Premier Lig'de oynamamış olması beni hiç ilgilendirmiyor; o her yerde gol atıyor!" dedi.

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        John Obi Mikel ise Chelsea'nin Osimhen'i kaçırmaması gerektiğini belirterek, "Osimhen'in idolü Didier Drogba. Chelsea'ye gelmek, Drogba'nın izinden gitmek ve bu kulübün tarihine adını yazdırmak istiyor. Eğer Chelsea bu fırsatı değerlendirmezse büyük kayıp yaşar" ifadelerini kullandı.

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        İngilizler Napoli’nin kapısını çalmaya hazırlanırken Osimhen ise şu anda gözünü kulağını transfere kapamış durumda.

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        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu daha önce yaptığı açıklamada Osimhen’in transferinin hayal olmadığını; Nijeryalı yıldızın nisan ayı sonunda kararını Galatasaray’a bildireceğini dile getirmişti.

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        75 milyon Euro’yu aşacak bu transfer için kaynak arayışlarına başlayan Kavukçu’nun bu meblağın önemli bölümünü hazırladığı; Osimhen’in kalmak istemesi halinde Galatasaray’ın da teklif yapabilecek durumda olduğu öğrenildi.

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