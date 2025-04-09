İngiltere'de Victor Osimhen fırtınası: Bu yetenek mutlaka Premier Lig'de olmalı!

Rio Ferdinand, Manchester United'ın Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini vurgulayarak, "United'ın Osimhen gibi golcü bir profile ihtiyacı var. Tecrübesi, genç oyunculara örnek olacak ve takıma istikrar getirecek. Premier Lig'de oynamamış olması beni hiç ilgilendirmiyor; o her yerde gol atıyor!" dedi.