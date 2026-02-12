Canlı
        İngiltere ekonomisi 2025'in son çeyreğinde büyüdü

        İngiltere ekonomisi 2025'in son çeyreğinde büyüdü

        İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:06
        İngiltere ekonomisi 2025'in son çeyreğinde büyüdü
        İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) 2025'in son 3 ayına ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.

        Hizmet sektöründeki yatay seyir, ekonomideki büyümeyi sınırlandırdı. İmalat sektöründeki büyüme ise bu dönemde yüzde 1,2 olarak ölçülürken, inşaat sektörü yüzde 2,1 daraldı.

        İngiltere ekonomisinde son çeyrekteki büyüme yıllık bazda ise yüzde 1 oldu.

        ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin yılın son çeyreğinde yavaş büyümeye devam ettiğini ve büyüme oranının önceki çeyrekle aynı kaldığını belirterek, "Genellikle baskın olan hizmet sektörü bu dönemde büyüme göstermedi. İnşaat sektörü ise son 4 yıldan uzun süredir görülen en kötü performansını kaydetti" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı

        BEBEK'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. (DHA)

