2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.
STAT: Al Bayt Stadı
HAKEM: Wilton Sampaio (Brezilya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Saka, Foden, Kane
FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Mbappe, Giroud
Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.
Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDE 3. BULUŞMA
İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.
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