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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI YAYIN | İngiltere - Fransa maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası İngiltere - Fransa maçı TRT 1 canlı izle
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İngiltere - Fransa maçı CANLI YAYIN

İngiltere-Fransa maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Avrupa'nın iki dev ekibi İngiltere ile Fransa çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da zorlu mücadeleden galip ayrılıp yarı finale yükselmek istiyor. İngiltere Fransa maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | İngiltere - Fransa maçı canlı izle! 2022 Dünya Kupası İngiltere - Fransa maçı TRT 1 canlı izle

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa, çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Al Bayt Stadı
HAKEM: Wilton Sampaio (Brezilya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Bellingham, Saka, Foden, Kane

FRANSA: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Mbappe, Giroud

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE 3. BULUŞMA

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

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