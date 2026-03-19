İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilerin üzerinde bir birliktelikle sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu (MPC), faiz oranını yüzde 3,75 seviyesinde bırakma yönünde 9’a karşı 0 oyla karar verdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler kararın 7’ye karşı 2 oyla alınmasını bekliyordu.

ENFLASYON YENİDEN YÜKSELEBİLİR

BoE, kurum içi tahminlere göre enflasyonun önümüzdeki iki çeyrekte yüzde 3,5 seviyesine kadar yükselebileceğini bildirdi. Banka, özellikle enflasyon beklentilerinin kalıcı şekilde yükselmesi riskine dikkat çekti.

Kurul, ekonomik yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltabileceğini kabul ederken, daha büyük riskin yüksek enflasyon olduğunun altını çizdi.

BAILEY: ENERJİ FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ RİSK

BoE Başkanı Andrew Bailey, artan petrol fiyatlarına dikkat çekerek, çatışmaların sürmesi halinde hanehalkı enerji faturalarının yıl içinde daha da yükselebileceğini söyledi.

Bailey, “Gelişmeleri değerlendirirken faizi yüzde 3,75’te tuttuk. Ne olursa olsun görevimiz enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek” ifadelerini kullandı.

KURUL İÇİNDE FAİZ PATİKASI TARTIŞMASI

Para Politikası Kurulu üyeleri arasında faizlerin yönüne ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekti.

Kurul üyesi Catherine Mann, enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için faiz artışının dahi gündeme gelebileceğini belirterek daha uzun bir “bekle-gör” sürecine işaret etti.

BoE Başekonomisti Huw Pill ise enerji fiyat şokunun uzun vadeli enflasyon riskini artırması halinde harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

Buna karşın faiz indirimlerinin güçlü savunucularından Alan Taylor, mevcut kararın bir politika değişimi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Enerji fiyatlarındaki büyük belirsizlik nedeniyle faiz artışı için eşik oldukça yüksek” dedi.

PİYASALARDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

BoE, bir sonraki toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek ve o tarihe kadar daha fazla veri elde edilmesi bekleniyor.

2024’ten bu yana Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla daha temkinli faiz indirimleri yapan BoE, İngiltere’de yüksek seyreden fiyat baskıları nedeniyle dikkatli duruşunu sürdürüyor.

Son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun yeniden yüzde 4-5 bandına çıkabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu oran yine de 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası görülen yüzde 11,1’lik zirvenin oldukça altında kalıyor.

Geçtiğimiz ay yatırımcılar BoE’den bu yıl net iki faiz indirimi beklerken, enerji altyapısına yönelik yeni saldırı haberlerinin ardından piyasalarda yıl sonuna kadar bir faiz artışı ve 'olası' ikinci bir artış fiyatlanmaya başladı.

Ekonomistler ise İngiltere ekonomisinin kırılgan görünümü nedeniyle, faiz artışından ziyade bir süreliğine “bekle-gör” politikasının daha olası olduğu görüşünde birleşiyor.