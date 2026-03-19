Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.047,72 %-0,51
        DOLAR 44,3204 %0,23
        EURO 50,8791 %0,32
        GRAM ALTIN 6.573,94 %-4,02
        FAİZ 40,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 98,37 %-8,16
        BITCOIN 69.618,00 %-2,26
        GBP/TRY 58,9037 %0,31
        EUR/USD 1,1480 %0,24
        BRENT 113,20 %5,44
        ÇEYREK ALTIN 10.748,38 %-4,02
        Haberler Ekonomi Para İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı - Para Haberleri

        İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

        İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilerin üzerinde bir birliktelikle sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamaya göre Para Politikası Kurulu (MPC), faiz oranını yüzde 3,75 seviyesinde bırakma yönünde 9’a karşı 0 oyla karar verdi.

        Reuters anketine katılan ekonomistler kararın 7’ye karşı 2 oyla alınmasını bekliyordu.

        ENFLASYON YENİDEN YÜKSELEBİLİR

        BoE, kurum içi tahminlere göre enflasyonun önümüzdeki iki çeyrekte yüzde 3,5 seviyesine kadar yükselebileceğini bildirdi. Banka, özellikle enflasyon beklentilerinin kalıcı şekilde yükselmesi riskine dikkat çekti.

        Kurul, ekonomik yavaşlamanın enflasyon baskılarını azaltabileceğini kabul ederken, daha büyük riskin yüksek enflasyon olduğunun altını çizdi.

        BAILEY: ENERJİ FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ RİSK

        BoE Başkanı Andrew Bailey, artan petrol fiyatlarına dikkat çekerek, çatışmaların sürmesi halinde hanehalkı enerji faturalarının yıl içinde daha da yükselebileceğini söyledi.

        Bailey, “Gelişmeleri değerlendirirken faizi yüzde 3,75’te tuttuk. Ne olursa olsun görevimiz enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek” ifadelerini kullandı.

        KURUL İÇİNDE FAİZ PATİKASI TARTIŞMASI

        Para Politikası Kurulu üyeleri arasında faizlerin yönüne ilişkin görüş ayrılıkları dikkat çekti.

        Kurul üyesi Catherine Mann, enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için faiz artışının dahi gündeme gelebileceğini belirterek daha uzun bir “bekle-gör” sürecine işaret etti.

        BoE Başekonomisti Huw Pill ise enerji fiyat şokunun uzun vadeli enflasyon riskini artırması halinde harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

        Buna karşın faiz indirimlerinin güçlü savunucularından Alan Taylor, mevcut kararın bir politika değişimi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Enerji fiyatlarındaki büyük belirsizlik nedeniyle faiz artışı için eşik oldukça yüksek” dedi.

        PİYASALARDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

        BoE, bir sonraki toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek ve o tarihe kadar daha fazla veri elde edilmesi bekleniyor.

        2024’ten bu yana Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla daha temkinli faiz indirimleri yapan BoE, İngiltere’de yüksek seyreden fiyat baskıları nedeniyle dikkatli duruşunu sürdürüyor.

        Son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, enflasyonun yeniden yüzde 4-5 bandına çıkabileceği beklentilerini güçlendirirken, bu oran yine de 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası görülen yüzde 11,1’lik zirvenin oldukça altında kalıyor.

        Geçtiğimiz ay yatırımcılar BoE’den bu yıl net iki faiz indirimi beklerken, enerji altyapısına yönelik yeni saldırı haberlerinin ardından piyasalarda yıl sonuna kadar bir faiz artışı ve 'olası' ikinci bir artış fiyatlanmaya başladı.

        Ekonomistler ise İngiltere ekonomisinin kırılgan görünümü nedeniyle, faiz artışından ziyade bir süreliğine “bekle-gör” politikasının daha olası olduğu görüşünde birleşiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü: Doğal afet denildi, yardım edilmedi

        (DHA) – Beşiktaş'ta bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize 'doğal afet' denildi, ya...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i