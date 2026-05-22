Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimlere şok!

        İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Yıldız isimlere şok!

        İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosunu açıkladı. Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire gibi yıldız isimler listede kendine yer bulamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosu!

        İngiltere Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

        Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer ve Harry Maguire gibi yıldız isimler listede kendine yer bulamadı.

        Tuchel tarafından açıklanan kadroda bulunan oyuncular şu şekilde:

        Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Burnley)

        Defans: John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle United), Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

        Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Crystal Palace), Jordan Henderson (Ajax)

        Forvet: Harry Kane (Bayern Münih), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United)

        İngiltere, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile L Grubu'nda mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP'de milletvekili için ihraç talebi

        CHP Sözcüsü Emre: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'i mutlak butlan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edeceğiz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        T.C. kimlik kartları Müzekart'a dönüşüyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"