        İngiltere'nin, İran'a yönelik olası saldırıda ABD'ye üslerini kullanma izni vermediği iddia edildi | Dış Haberler

        İngiltere'nin, İran'a yönelik olası saldırıda ABD'ye üslerini kullanma izni vermediği iddia edildi

        İngiltere'nin, olası İran saldırısı için ABD'nin büyük önem atfettiği Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Üssü'nün kullanımına izin vermediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:17
        "İngiltere ABD'ye üslerini kullanma izni vermedi"
        The Times gazetesinin haberinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmak için İngiliz üslerini kullanma talebini reddettiği, böyle bir durumun uluslararası hukuka aykırı olacağını savunduğu belirtildi.

        Trump'ın olası İran saldırısı için önemli gördüğü ve İngiltere ile ortak kullanılan Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile Fairford'daki RAF Üssü'nün kullanımı için planlar yaptığı, Starmer'ın ret çıkışı üzerine eleştiri oklarını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.

        Haberde Trump'ın 18 Şubat'ta Amerikan Truth Social sosyal medya hesabındaki paylaşımı anımsatılarak, ABD ile ortak askeri üssün olduğu Diego Garcia Adası'nın da bulunduğu Chagos Takımadaları'nın Morityus'a devrinin, sorunun temelinde yer aldığı bildirildi.

        Trump, paylaşımında şunları kaydetmişti:

        "Başbakan Keir Starmer'a Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunan Diego Garcia için 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalamanın büyük bir hata olduğunu söyledim. İran, bir anlaşma yapmamaya karar verirse ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan hava üssünü kullanması gerekebilir. Başbakan Starmer, Diego Garcia üzerindeki kontrolünü hiçbir sebeple kaybetmemeli. Diego Garcia'yı başkasına vermeyin."

        ABD ile İngiltere arasında Diego Garcia diplomasisi

        Trump ile Starmer arasındaki görüşmede İngiltere'nin Morityus'a iade etmeyi planladığı Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan, ABD'yle ortak kullanılan Diego Garcia Üssü de ele alınmıştı.

        Starmer, Morityus'la adaların iadesi ve üssün ülkesine tekrar kiralanması anlaşmasının önemini vurguladıktan sonra anlaşmanın üssün geleceğini garanti altına aldığını anlatmıştı.

        İki lider, üssün operasyonel geleceği konusunda birlikte çalışma konusunda uzlaşmıştı.

        Trump, daha önce İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'nün de bulunduğu Chagos Adaları'nı, uluslararası mahkemelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı doğrultusunda Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" ifadeleriyle eleştirmişti.

        Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda ülkesini tebrik ettiğini, son açıklamanın İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

