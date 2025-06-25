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        Haberler Dünya İngiltere nükleer silah taşıyabilen F-35 savaş uçağı satın alacak | Dış Haberler

        İngiltere nükleer silah taşıyabilen F-35 savaş uçağı satın alacak

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin nükleer silah taşıyabilen F-35A savaş uçağı alacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 20:34
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        İngiltere nükleer silah taşıyabilen F-35 satın alacak
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        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, savunma harcamalarının 2027'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) en az yüzde 4,1'i olacağını bildirdi.

        Starmer, Hollanda'nın Lahey kentinde katıldığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulundu.

        NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma kararını değerlendiren Starmer, bu adımın NATO'yu "her zamankinden daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül" yapacağını kaydetti.

        Starmer, yapılacak harcamaların arasında enerji bağlantıları ve siber güvenlik yatırımları bulunduğuna işaret ederek, "NATO'nun yeni tanımına göre, savunma harcamalarımızın 2027'de GSYH'nin en az yüzde 4,1'ine ulaşacağını öngörüyoruz. İngiltere halkını güvende tutacak, NATO'daki lider rolümüzü daha da güçlendireceğiz." dedi.

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        İngiltere'nin 12 yeni F-35A uçağı alacağını belirten Starmer, bu jetlerin nükleer silah taşıma kapasitesi olacağının altını çizdi.

        Starmer, nükleer tehditlere karşı bu adımları attıklarını, savunma yatırımları alanında aldıkları kararların İngiltere'de 20 bin istihdam oluşturacağını söyledi.

        İngiltere hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, savunma harcamalarının 2027'de yüzde 2,5'e çıkarılacağını açıklamıştı.

        Yeni alınacak F-35A uçaklarıyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı John Healey ise jetlerin kriz halinde NATO'nun nükleer misyonuna katılacağını ve önemli bir caydırıcılık etkisi yapacağını kaydetmişti.

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