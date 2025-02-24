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        İngiltere Premier Ligi'nde 26. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligde 64 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 53 puanla Arsenal takip ediyor. Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasının final maçında Man. City-Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

        Man. City, ligin bu haftasında Liverpool'u ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Man. City'i 2-0 mağlup eden Liverpool puanını 64'e yükseltirken Man. City ise haftayı 44 puan ile noktaladı.

        Man. City'e konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 64 puanla tamamladı; Man. City ise puanını 44'e yükseltti.

        Chelsea, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Aston Villa'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Chelsea için zor geçen bu maçın ardından Chelsea 43 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Man United, rakibi Everton ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man United 30 puana ulaşırken Everton ise 31 puana yükseldi.

        Zorlu deplasmanda Brentford ev sahibi rakibi Leicester'i 4-0 mağlup etti.

        West Ham, bu hafta Arsenal'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip West Ham oldu.

        Wolves, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Zorlu deplasmanda Brighton ev sahibi rakibi Southampton'u 4-0 mağlup etti.

        Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

        Tottenham, 26. haftada oynanan mücadelede Ipswich'i 4-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 33 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Ipswich ise 17 puanda kaldı.

        Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i 4-3 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 26. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 23:00
        Leicester City
        0
        Brentford
        4
        İY(0-3)
        22.02.2025 15:30
        Everton
        2
        Manchester United
        2
        İY(2-0)
        22.02.2025 18:00
        Arsenal
        0
        West Ham United
        1
        İY(0-1)
        22.02.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        0
        Wolverhampton
        1
        İY(0-1)
        22.02.2025 18:00
        Southampton
        0
        Brighton & Hove Albion
        4
        İY(0-1)
        22.02.2025 18:00
        Fulham
        0
        Crystal Palace
        2
        İY(0-1)
        22.02.2025 18:00
        Ipswich Town
        1
        Tottenham Hotspur
        4
        İY(1-2)
        22.02.2025 20:30
        Aston Villa
        2
        Chelsea
        1
        İY(0-1)
        23.02.2025 17:00
        Newcastle United
        4
        Nottingham Forest
        3
        İY(4-1)
        23.02.2025 19:30
        Manchester City
        0
        Liverpool
        2
        İY(0-2)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 26. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		27 19 7 1 64 38
        2
        Arsenal
        		26 15 8 3 53 28
        3
        Nottingham Forest
        		26 14 5 7 47 11
        4
        Manchester City
        		26 13 5 8 44 15
        5
        Newcastle United
        		26 13 5 8 44 10
        6
        AFC Bournemouth
        		26 12 7 7 43 14
        7
        Chelsea
        		26 12 7 7 43 12
        8
        Aston Villa
        		27 11 9 7 42 -2
        9
        Brighton & Hove Albion
        		26 10 10 6 40 4
        10
        Fulham
        		26 10 9 7 39 3
        11
        Brentford
        		26 11 4 11 37 5
        12
        Tottenham Hotspur
        		26 10 3 13 33 15
        13
        Crystal Palace
        		26 8 9 9 33 -1
        14
        Everton
        		26 7 10 9 31 -4
        15
        Manchester United
        		26 8 6 12 30 -7
        16
        West Ham United
        		26 8 6 12 30 -17
        17
        Wolverhampton
        		26 6 4 16 22 -18
        18
        Ipswich Town
        		26 3 8 15 17 -30
        19
        Leicester City
        		26 4 5 17 17 -34
        20
        Southampton
        		26 2 3 21 9 -42

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 27. Hafta Maçları
        25.02.2025 22:30
        Brighton & Hove Albion
        AFC Bournemouth
        25.02.2025 22:30
        Wolverhampton
        Fulham
        25.02.2025 22:30
        Crystal Palace
        Aston Villa
        25.02.2025 23:15
        Chelsea
        Southampton
        26.02.2025 22:30
        Tottenham Hotspur
        Manchester City
        26.02.2025 22:30
        Brentford
        Everton
        26.02.2025 22:30
        Nottingham Forest
        Arsenal
        26.02.2025 22:30
        Manchester United
        Ipswich Town
        26.02.2025 23:15
        Liverpool
        Newcastle United
        27.02.2025 23:00
        West Ham United
        Leicester City
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