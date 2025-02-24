İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasının final maçında Man. City-Liverpool takımları karşı karşıya geldi.

Man. City, ligin bu haftasında Liverpool'u ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Man. City'i 2-0 mağlup eden Liverpool puanını 64'e yükseltirken Man. City ise haftayı 44 puan ile noktaladı.

Man. City'e konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 64 puanla tamamladı; Man. City ise puanını 44'e yükseltti.

Chelsea, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Aston Villa'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Chelsea için zor geçen bu maçın ardından Chelsea 43 puanda kaldı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Man United, rakibi Everton ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man United 30 puana ulaşırken Everton ise 31 puana yükseldi.

Zorlu deplasmanda Brentford ev sahibi rakibi Leicester'i 4-0 mağlup etti.

West Ham, bu hafta Arsenal'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip West Ham oldu.

Wolves, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Zorlu deplasmanda Brighton ev sahibi rakibi Southampton'u 4-0 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

Tottenham, 26. haftada oynanan mücadelede Ipswich'i 4-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 33 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Ipswich ise 17 puanda kaldı.

Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i 4-3 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.