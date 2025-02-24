İngiltere Premier Ligi'nde 26. haftanın sonuçları ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nde 26. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 26. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligde 64 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 53 puanla Arsenal takip ediyor. Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 26. haftasının final maçında Man. City-Liverpool takımları karşı karşıya geldi.
Man. City, ligin bu haftasında Liverpool'u ağırladığı maçtan puansız ayrıldı. Man. City'i 2-0 mağlup eden Liverpool puanını 64'e yükseltirken Man. City ise haftayı 44 puan ile noktaladı.
Man. City'e konuk olan Liverpool, bu haftaki maçtan 2-0 yenilgiyle ayrıldı. Liverpool bu sonuçla birlikte haftayı 64 puanla tamamladı; Man. City ise puanını 44'e yükseltti.
Chelsea, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Aston Villa'a karşı direnç gösteremedi ve 2-1 mağlup olup, puan kaybetti. Chelsea için zor geçen bu maçın ardından Chelsea 43 puanda kaldı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Man United, rakibi Everton ile karşılaşarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man United 30 puana ulaşırken Everton ise 31 puana yükseldi.
Zorlu deplasmanda Brentford ev sahibi rakibi Leicester'i 4-0 mağlup etti.
West Ham, bu hafta Arsenal'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip West Ham oldu.
Wolves, deplasmanda AFC Bournemouth'u 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Zorlu deplasmanda Brighton ev sahibi rakibi Southampton'u 4-0 mağlup etti.
Zorlu deplasmanda Cry.Palace ev sahibi rakibi Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
Tottenham, 26. haftada oynanan mücadelede Ipswich'i 4-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Tottenham böylece 33 puana yükseldi. Tottenham'ı ağırlayan Ipswich ise 17 puanda kaldı.
Newcastle Utd., evindeki mücadelede rakibi Nott. Forest'i 4-3 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.