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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 37. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 37. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 37. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 83 puanla Liverpool lider ve hemen ardında onu 71 puanla Arsenal takip ediyor. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 37. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:30
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        İngiltere Premier Ligi'nde 37. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
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        İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasının final maçı, Man. City ile AFC Bournemouth arasında oynandı.

        Man. City, AFC Bournemouth'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 68 puanın sahibi oldu.

        Chelsea, evinde Man United'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 66'ya çıkardı; konuk ekip Man United puan alamayarak evine döndü.

        Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Liverpool, rakibi Brighton'a karşı 3-2 mağlup olarak puan kaybetti. Liverpool'un bu puan kaybı ile ev sahibi Brighton puanını 58'e yükseltirken Liverpool 83 puanda kaldı.

        Man United, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Chelsea takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 39 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Chelsea ise 66 puanda kaldı.

        Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Aston Villa puanını 66'ya yükseltti.

        Everton evinde konuk ettiği Southampton'u 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Nott. Forest, 37. haftada oynanan mücadelede West Ham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Nott. Forest böylece 65 puana yükseldi. Nott. Forest'i ağırlayan West Ham ise 40 puanda kaldı.

        Lig'in 37. haftasında Fulham deplasmanda Brentford'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Fulham oldu: Maç 3-2 tamamlandı.

        Ipswich'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Leicester, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Arsenal, ligin 37. haftasında Newcastle Utd.'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 1-0.

        Cry.Palace, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Wolves'i 4-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Cry.Palace puanını 52'ye yükseltti.

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 37. Haftanın Sonuçları
        16.05.2025 21:30
        Aston Villa
        2
        Tottenham Hotspur
        0
        İY(0-0)
        16.05.2025 22:15
        Chelsea
        1
        Manchester United
        0
        İY(0-0)
        18.05.2025 14:00
        Everton
        2
        Southampton
        0
        İY(2-0)
        18.05.2025 16:15
        West Ham United
        1
        Nottingham Forest
        2
        İY(0-1)
        18.05.2025 17:00
        Brentford
        2
        Fulham
        3
        İY(2-1)
        18.05.2025 17:00
        Leicester City
        2
        Ipswich Town
        0
        İY(1-0)
        18.05.2025 18:30
        Arsenal
        1
        Newcastle United
        0
        İY(0-0)
        19.05.2025 22:00
        Brighton & Hove Albion
        3
        Liverpool
        2
        İY(1-2)
        20.05.2025 22:00
        Crystal Palace
        4
        Wolverhampton
        2
        İY(2-1)
        20.05.2025 22:00
        Manchester City
        3
        AFC Bournemouth
        1
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 37. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Liverpool
        		37 25 8 4 83 45
        2
        Arsenal
        		37 19 14 4 71 34
        3
        Manchester City
        		37 20 8 9 68 26
        4
        Newcastle United
        		37 20 6 11 66 22
        5
        Chelsea
        		37 19 9 9 66 20
        6
        Aston Villa
        		37 19 9 9 66 9
        7
        Nottingham Forest
        		37 19 8 10 65 13
        8
        Brighton & Hove Albion
        		37 15 13 9 58 4
        9
        Brentford
        		37 16 7 14 55 9
        10
        Fulham
        		37 15 9 13 54 2
        11
        AFC Bournemouth
        		37 14 11 12 53 10
        12
        Crystal Palace
        		37 13 13 11 52 0
        13
        Everton
        		37 10 15 12 45 -3
        14
        Wolverhampton
        		37 12 5 20 41 -15
        15
        West Ham United
        		37 10 10 17 40 -18
        16
        Manchester United
        		37 10 9 18 39 -12
        17
        Tottenham Hotspur
        		37 11 5 21 38 2
        18
        Leicester City
        		37 6 7 24 25 -45
        19
        Ipswich Town
        		37 4 10 23 22 -44
        20
        Southampton
        		37 2 6 29 12 -59

        2024/2025 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 38. Hafta Maçları
        25.05.2025 18:00
        AFC Bournemouth
        Leicester City
        25.05.2025 18:00
        Newcastle United
        Everton
        25.05.2025 18:00
        Wolverhampton
        Brentford
        25.05.2025 18:00
        Nottingham Forest
        Chelsea
        25.05.2025 18:00
        Southampton
        Arsenal
        25.05.2025 18:00
        Ipswich Town
        West Ham United
        25.05.2025 18:00
        Liverpool
        Crystal Palace
        25.05.2025 18:00
        Tottenham Hotspur
        Brighton & Hove Albion
        25.05.2025 18:00
        Manchester United
        Aston Villa
        25.05.2025 18:00
        Fulham
        Manchester City
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