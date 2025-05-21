İngiltere Premier Ligi'nde 37. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasının final maçı, Man. City ile AFC Bournemouth arasında oynandı.

Man. City, AFC Bournemouth'u konuk etti ve maçı 3-1 kazanarak toplamda 68 puanın sahibi oldu.

Chelsea, evinde Man United'i 1-0 mağlup ederek toplam puanını 66'ya çıkardı; konuk ekip Man United puan alamayarak evine döndü.

Deplasmandaki kritik mücadelede başarılı olamayan Liverpool, rakibi Brighton'a karşı 3-2 mağlup olarak puan kaybetti. Liverpool'un bu puan kaybı ile ev sahibi Brighton puanını 58'e yükseltirken Liverpool 83 puanda kaldı.

Man United, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Chelsea takımını 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve 39 puana yükseldi. Puansız ayrılan ev sahibi takım Chelsea ise 66 puanda kaldı.

Aston Villa, evindeki mücadelede rakibi Tottenham'ı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Aston Villa puanını 66'ya yükseltti.

Everton evinde konuk ettiği Southampton'u 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Nott. Forest, 37. haftada oynanan mücadelede West Ham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Nott. Forest böylece 65 puana yükseldi. Nott. Forest'i ağırlayan West Ham ise 40 puanda kaldı.