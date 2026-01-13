İngiltere Premier Ligi'nde 19. haftanın görünümü

İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Sunderland ve Man. City mücadele etti.

Zorlu mücadelede Liverpool kendi sahasında rakibi Leeds Utd ile karşılaştı. 0-0 biten mücadelede kazanan çıkmazken Liverpool 33 ve rakibi konuk ekip Leeds Utd ise 21 puan ile haftayı kapattı.

Man United, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Wolves ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Man United bu mücadele sonunda 30'a yükseldi.

Ev sahibi Chelsea, zorlu mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Chelsea puanını 30'a yükseltirken konuk AFC Bournemouth ise 23 puana ulaştı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Sunderland ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 41 puana ulaşırken Sunderland ise 29 puana yükseldi.

West Ham evinde ağırladığı Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından West Ham 14 puana ulaşırken, Brighton ise 25 puana yükseldi