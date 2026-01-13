Habertürk
        İngiltere Premier Ligi'nde 19. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 19. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 45 puanla Arsenal bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Wolves. İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 13.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 19. haftanın görünümü
        İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Sunderland ve Man. City mücadele etti.

        Zorlu mücadelede Liverpool kendi sahasında rakibi Leeds Utd ile karşılaştı. 0-0 biten mücadelede kazanan çıkmazken Liverpool 33 ve rakibi konuk ekip Leeds Utd ise 21 puan ile haftayı kapattı.

        Man United, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Wolves ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Man United bu mücadele sonunda 30'a yükseldi.

        Ev sahibi Chelsea, zorlu mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Chelsea puanını 30'a yükseltirken konuk AFC Bournemouth ise 23 puana ulaştı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Sunderland ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 41 puana ulaşırken Sunderland ise 29 puana yükseldi.

        West Ham evinde ağırladığı Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından West Ham 14 puana ulaşırken, Brighton ise 25 puana yükseldi

        Newcastle Utd., bu hafta Burnley'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Newcastle Utd. oldu.

        Everton, bu hafta Nott. Forest'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Everton oldu.

        Arsenal, evindeki mücadelede rakibi Aston Villa'yı 4-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Cry.Palace evinde ağırladığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 27 puana ulaşırken, Fulham ise 27 puana yükseldi

        Brentford, evindeki mücadelede rakibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 19. Haftanın Sonuçları
        30.12.2025 22:30
        Chelsea
        2
        AFC Bournemouth
        2
        İY(2-2)
        30.12.2025 22:30
        West Ham United
        2
        Brighton & Hove Albion
        2
        İY(2-1)
        30.12.2025 22:30
        Burnley
        1
        Newcastle United
        3
        İY(1-2)
        30.12.2025 22:30
        Nottingham Forest
        0
        Everton
        2
        İY(0-1)
        30.12.2025 23:15
        Arsenal
        4
        Aston Villa
        1
        İY(0-0)
        30.12.2025 23:15
        Manchester United
        1
        Wolverhampton
        1
        İY(1-1)
        01.01.2026 20:30
        Crystal Palace
        1
        Fulham
        1
        İY(1-0)
        01.01.2026 20:30
        Liverpool
        0
        Leeds United
        0
        İY(0-0)
        01.01.2026 23:00
        Brentford
        0
        Tottenham Hotspur
        0
        İY(0-0)
        01.01.2026 23:00
        Sunderland
        0
        Manchester City
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 19. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		19 14 3 2 45 25
        2
        Manchester City
        		19 13 2 4 41 26
        3
        Aston Villa
        		19 12 3 4 39 7
        4
        Liverpool
        		19 10 3 6 33 4
        5
        Chelsea
        		19 8 6 5 30 11
        6
        Manchester United
        		19 8 6 5 30 4
        7
        Sunderland
        		19 7 8 4 29 2
        8
        Everton
        		19 8 4 7 28 0
        9
        Brentford
        		19 8 3 8 27 2
        10
        Crystal Palace
        		19 7 6 6 27 1
        11
        Fulham
        		19 8 3 8 27 -1
        12
        Tottenham Hotspur
        		19 7 5 7 26 4
        13
        Newcastle United
        		19 7 5 7 26 2
        14
        Brighton & Hove Albion
        		19 6 7 6 25 1
        15
        AFC Bournemouth
        		19 5 8 6 23 -6
        16
        Leeds United
        		19 5 6 8 21 -7
        17
        Nottingham Forest
        		19 5 3 11 18 -12
        18
        West Ham United
        		19 3 5 11 14 -17
        19
        Burnley
        		19 3 3 13 12 -17
        20
        Wolverhampton
        		19 0 3 16 3 -29

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 20. Hafta Maçları
        03.01.2026 15:30
        Aston Villa
        Nottingham Forest
        03.01.2026 18:00
        Brighton & Hove Albion
        Burnley
        03.01.2026 18:00
        Wolverhampton
        West Ham United
        03.01.2026 20:30
        AFC Bournemouth
        Arsenal
        04.01.2026 15:30
        Leeds United
        Manchester United
        04.01.2026 18:00
        Newcastle United
        Crystal Palace
        04.01.2026 18:00
        Everton
        Brentford
        04.01.2026 18:00
        Tottenham Hotspur
        Sunderland
        04.01.2026 18:15
        Fulham
        Liverpool
        04.01.2026 20:30
        Manchester City
        Chelsea
        Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.(DHA)    

