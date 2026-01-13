İngiltere Premier Ligi'nde 19. haftanın görünümü

İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 19. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 45 puanla Arsenal bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Wolves. İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nin 19. haftasının sona erdiği karşılaşmada, Sunderland ve Man. City mücadele etti.
Zorlu mücadelede Liverpool kendi sahasında rakibi Leeds Utd ile karşılaştı. 0-0 biten mücadelede kazanan çıkmazken Liverpool 33 ve rakibi konuk ekip Leeds Utd ise 21 puan ile haftayı kapattı.
Man United, kendi sahasındaki mücadelede rakibi Wolves ile başa baş bir mücadele sergileyerek 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Man United bu mücadele sonunda 30'a yükseldi.
Ev sahibi Chelsea, zorlu mücadelede rakibi AFC Bournemouth ile eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Chelsea puanını 30'a yükseltirken konuk AFC Bournemouth ise 23 puana ulaştı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Man. City, rakibi Sunderland ile karşılaşarak 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Man. City 41 puana ulaşırken Sunderland ise 29 puana yükseldi.
West Ham evinde ağırladığı Brighton ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından West Ham 14 puana ulaşırken, Brighton ise 25 puana yükseldi
Newcastle Utd., bu hafta Burnley'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Newcastle Utd. oldu.
Everton, bu hafta Nott. Forest'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-0 ile konuk ekip Everton oldu.
Arsenal, evindeki mücadelede rakibi Aston Villa'yı 4-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Cry.Palace evinde ağırladığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Cry.Palace 27 puana ulaşırken, Fulham ise 27 puana yükseldi
Brentford, evindeki mücadelede rakibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.