İngiltere Premier Ligi'nde 2. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasının son maçı, Newcastle Utd.-Liverpool mücadelesiyle tamamlandı.

Ev sahibi Man. City, zorlu mücadelede rakibi Tottenham'a karşı üstünlük kuramayarak 2-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Man. City kaybettiği 3 puanla 3 puanda kalırken, Tottenham puanını 6'ya yükseltti.

Liverpool, Newcastle Utd.'u 3-2 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Liverpool bu mücadeleden sonra toplam puanını 6 yaparken Newcastle Utd. ise 1 puanda kaldı.

Deplasmandaki zorlu karşılaşmada Man United, Fulham ile başa baş bir mücadele sergiledi. 1-1 berabere kalan takımlar puanları paylaştı. Bu skorun ardından her iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı. Man United 1 puana ulaşırken Fulham ise 2 puana yükseldi.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Chelsea, ev sahibi West Ham'ı deplasmanda 5-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Chelsea puanını 4'e yükseltmeyi başardı.

Brentford, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

Burnley, evindeki mücadelede rakibi Sunderland'ı etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Burnley puanını 3'e yükseltti.