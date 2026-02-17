Canlı
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 24. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 53 puanla Arsenal bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Wolves. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 17.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:30
        İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları
        İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta, Sunderland ve Burnley ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Sunderland, evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Sunderland puanını 36'ya yükseltti.

        Man United, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 3-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 41'e yükseltti.

        Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde Newcastle Utd.'u mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 39'a yükseltti.

        Chelsea, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede West Ham'ı 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 40 puana yükseldi.

        Man. City, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Tottenham ile karşılaştı ve 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Konuk ekip Man. City puanını 47'ye yükseltirken Tottenham 29 puana ulaştı.

        Arsenal, 24. haftada oynanan mücadelede Leeds Utd'u 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Arsenal böylece 53 puana yükseldi. Arsenal'ı ağırlayan Leeds Utd ise 26 puanda kaldı.

        24. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Everton berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        AFC Bournemouth, deplasmanda Wolves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Nott. Forest, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Cry.Palace ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        Brentford, 24. haftada oynanan mücadelede Aston Villa'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brentford böylece 36 puana yükseldi. Brentford'u ağırlayan Aston Villa ise 46 puanda kaldı.

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Haftanın Sonuçları
        31.01.2026 18:00
        Leeds United
        0
        Arsenal
        4
        İY(0-2)
        31.01.2026 18:00
        Brighton & Hove Albion
        1
        Everton
        1
        İY(0-0)
        31.01.2026 18:00
        Wolverhampton
        0
        AFC Bournemouth
        2
        İY(0-1)
        31.01.2026 20:30
        Chelsea
        3
        West Ham United
        2
        İY(0-2)
        31.01.2026 23:00
        Liverpool
        4
        Newcastle United
        1
        İY(2-1)
        01.02.2026 17:00
        Manchester United
        3
        Fulham
        2
        İY(1-0)
        01.02.2026 17:00
        Nottingham Forest
        1
        Crystal Palace
        1
        İY(1-1)
        01.02.2026 17:00
        Aston Villa
        0
        Brentford
        1
        İY(0-1)
        01.02.2026 19:30
        Tottenham Hotspur
        2
        Manchester City
        2
        İY(0-2)
        02.02.2026 23:00
        Sunderland
        3
        Burnley
        0
        İY(2-0)

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 24. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Arsenal
        		24 16 5 3 53 29
        2
        Manchester City
        		24 14 5 5 47 26
        3
        Aston Villa
        		24 14 4 6 46 9
        4
        Manchester United
        		24 11 8 5 41 8
        5
        Chelsea
        		24 11 7 6 40 15
        6
        Liverpool
        		24 11 6 7 39 6
        7
        Brentford
        		24 11 3 10 36 4
        8
        Sunderland
        		24 9 9 6 36 1
        9
        Fulham
        		24 10 4 10 34 -1
        10
        Everton
        		24 9 7 8 34 -1
        11
        Newcastle United
        		24 9 6 9 33 0
        12
        AFC Bournemouth
        		24 8 9 7 33 -3
        13
        Brighton & Hove Albion
        		24 7 10 7 31 2
        14
        Tottenham Hotspur
        		24 7 8 9 29 2
        15
        Crystal Palace
        		24 7 8 9 29 -4
        16
        Leeds United
        		24 6 8 10 26 -11
        17
        Nottingham Forest
        		24 7 5 12 26 -11
        18
        West Ham United
        		24 5 5 14 20 -19
        19
        Burnley
        		24 3 6 15 15 -22
        20
        Wolverhampton
        		24 1 5 18 8 -30

        2025/2026 Sezonu İngiltere Premier Ligi - 25. Hafta Maçları
        06.02.2026 23:00
        Leeds United
        Nottingham Forest
        07.02.2026 15:30
        Manchester United
        Tottenham Hotspur
        07.02.2026 18:00
        Wolverhampton
        Chelsea
        07.02.2026 18:00
        AFC Bournemouth
        Aston Villa
        07.02.2026 18:00
        Arsenal
        Sunderland
        07.02.2026 18:00
        Fulham
        Everton
        07.02.2026 18:00
        Burnley
        West Ham United
        07.02.2026 20:30
        Newcastle United
        Brentford
        08.02.2026 17:00
        Brighton & Hove Albion
        Crystal Palace
        08.02.2026 19:30
        Liverpool
        Manchester City
