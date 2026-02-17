İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları

İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta, Sunderland ve Burnley ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Sunderland, evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Sunderland puanını 36'ya yükseltti.

Man United, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 3-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 41'e yükseltti.

Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde Newcastle Utd.'u mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 39'a yükseltti.

Chelsea, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede West Ham'ı 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 40 puana yükseldi.

Man. City, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Tottenham ile karşılaştı ve 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Konuk ekip Man. City puanını 47'ye yükseltirken Tottenham 29 puana ulaştı.

Arsenal, 24. haftada oynanan mücadelede Leeds Utd'u 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Arsenal böylece 53 puana yükseldi. Arsenal'ı ağırlayan Leeds Utd ise 26 puanda kaldı.

24. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Everton berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.