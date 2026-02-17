İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 24. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 53 puanla Arsenal bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Wolves. İşte İngiltere Premier Ligi'nde 24. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İngiltere Premier Ligi'nde 24. hafta, Sunderland ve Burnley ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.
Sunderland, evindeki mücadelede rakibi Burnley'i etkili oyunuyla 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Sunderland puanını 36'ya yükseltti.
Man United, kendi sahasındaki mücadelesinde Fulham'ı mağlup ederek 3-2 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 41'e yükseltti.
Liverpool, kendi sahasındaki mücadelesinde Newcastle Utd.'u mağlup ederek 4-1 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 39'a yükseltti.
Chelsea, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede West Ham'ı 3-2 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 40 puana yükseldi.
Man. City, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Tottenham ile karşılaştı ve 2-2 berabere kalarak 1 puan aldı. Konuk ekip Man. City puanını 47'ye yükseltirken Tottenham 29 puana ulaştı.
Arsenal, 24. haftada oynanan mücadelede Leeds Utd'u 4-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Arsenal böylece 53 puana yükseldi. Arsenal'ı ağırlayan Leeds Utd ise 26 puanda kaldı.
24. haftada ev sahibi Brighton ile rakibi Everton berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
AFC Bournemouth, deplasmanda Wolves'i 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Nott. Forest, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Cry.Palace ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
Brentford, 24. haftada oynanan mücadelede Aston Villa'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Brentford böylece 36 puana yükseldi. Brentford'u ağırlayan Aston Villa ise 46 puanda kaldı.