İngiltere Premier Ligi'nde 8. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 8. haftasının sona erdiği maçta, West Ham ile Brentford karşı karşıya geldi.

Zorlu deplasmanda Brentford ev sahibi rakibi West Ham'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi Liverpool, zorlu mücadelede rakibi Man United'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Liverpool kaybettiği 3 puanla 15 puanda kalırken, Man United puanını 13'e yükseltti.

Man. City, kendi sahasındaki mücadelesinde Everton'u mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 16'ya yükseltti.

Ligin 8. haftasında Chelsea, konuk olduğu Nott. Forest'i 3-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti, ev sahibi Nott. Forest ise 5 puanda kaldı.

Brighton, evindeki mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

Cry.Palace ile AFC Bournemouth ligin 8. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Cry.Palace 13 puana ulaşırken, AFC Bournemouth ise 15 puana yükseldi.