İngiltere Premier Ligi'nde 8. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İngiltere Premier Ligi'nde 8. haftanın görünümü
İngiltere Premier Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 8. hafta geride kaldı. Man. City, Chelsea ve Man United haftayı galibiyet ile tamamladı. Liverpool ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İngiltere Premier Ligi'nde 8. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 8. haftasının sona erdiği maçta, West Ham ile Brentford karşı karşıya geldi.
Zorlu deplasmanda Brentford ev sahibi rakibi West Ham'ı 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi Liverpool, zorlu mücadelede rakibi Man United'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Liverpool kaybettiği 3 puanla 15 puanda kalırken, Man United puanını 13'e yükseltti.
Man. City, kendi sahasındaki mücadelesinde Everton'u mağlup ederek 2-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 16'ya yükseltti.
Deplasmandaki mücadelede rakibi Liverpool'u geçemeyen Man United, 2-1 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Man United 13 puanda kaldı.
Ligin 8. haftasında Chelsea, konuk olduğu Nott. Forest'i 3-0 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti, ev sahibi Nott. Forest ise 5 puanda kaldı.
Brighton, evindeki mücadelede rakibi Newcastle Utd.'u 2-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Cry.Palace ile AFC Bournemouth ligin 8. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Cry.Palace 13 puana ulaşırken, AFC Bournemouth ise 15 puana yükseldi.
Ligin 8. haftasında Burnley ile Leeds Utd karşılaştı. Burnley rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Sunderland, zorlu mücadelede rakibi Wolves'i 2-0 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Zorlu deplasmanda Arsenal ev sahibi rakibi Fulham'ı 1-0 mağlup etti.
Aston Villa, 8. haftada oynanan mücadelede Tottenham'ı 2-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Aston Villa böylece 12 puana yükseldi. Aston Villa'yı ağırlayan Tottenham ise 14 puanda kaldı.