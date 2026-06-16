İngiltere, sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ı kadroya aldı
İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, yerine ise Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı.
Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası'nın L Grubunda yer alan İngiltere Milli Futbol Takımı, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ın dahil edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Livramento'ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, Chalobah'a ise hoş geldin mesajı paylaşıldı.
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