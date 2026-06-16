Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İngiltere, sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ı kadroya aldı

        İngiltere, sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ı kadroya aldı

        İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, yerine ise Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 17:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İngiltere'nin kadrosunda değişiklik!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nın L Grubunda yer alan İngiltere Milli Futbol Takımı, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ın dahil edildiğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada Livramento'ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, Chalobah'a ise hoş geldin mesajı paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin babaannesiyle yufka açtı

        Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal çifti kızlarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Babaannesiyle mutfağa giren minik Lalin, yufka açtı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP’de kritik toplantı
        CHP’de kritik toplantı
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        SpaceX, Amazon’ı geride bıraktı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Borsa 5'liye umut bağladı
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Zeytinlikte görüp ihbar ettiler! Gizemli yapının sırrı çözüldü
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        "Hayatımın aşkını buldum"
        "Hayatımın aşkını buldum"
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!