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İnşaat malzemeleri ihracatı, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,2 artarak 1,76 milyar dolar oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ocak 2020 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı ocak ayında değer olarak geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,2 yükseldi. Yeni yılın ilk ayında inşaat malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etti ve ihracat 1,76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat miktar olarak geçen yılın ocak ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 4,79 milyon ton seviyesine ulaştı. İnşaat malzemeleri ihracatı ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı ocak ayında 0,43 dolar/kg iken 2020 yılı ocak ayında 0,37 dolar/kg oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisi ihracatta 2020 yılına hızlı başlarken, ocak ayında son 7 yılın en düşük ortalama ihracat birim fiyatları yaşandı. Düşük ortalamanın devam etmesi halinde bir dönem sonra sıkıntı yaşanabileceğine işaret edildi.

İTHALATTA ARTIŞ EĞİLİMİ 2020'DE DE SÜRÜYOR

Endeks sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri ithalatı yeni yılın ilk ayında artış eğilimini sürdürdü. İthalat miktar olarak ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 13,2 arttı ve 224,5 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri ithalatı değer olarak ise geçen yılın ocak ayına göre yüzde 2,2 arttı ve 551 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise ocak ayında 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 9,6 düştü ve 2,72 dolar/kg seviyesinden 2,46 dolar/kg seviyesine indi.

8 ALT GRUPTAN 7'SİNDE İHRACAT BİRİM FİYATLARI GERİLEDİ

2020 yılının ilk ayında inşaat malzemeleri sanayisinde 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları 2019 yılı ocak ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek sektör yüzde 3,7 ile prefabrik yapılar oldu. 2020 yılı ocak ayında kimyasal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 14,9 düştü. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 8,3 geriledi. Demir-çelik ürünlerinin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 7,4 azaldı. Metal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatları ise 2020 yılı ocak ayında yüzde 1 düştü böylece metal bazlı ürünler en sınırlı gerileme yaşayan alt sektör oldu.

Ocak ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat miktar olarak geçen yılın ocak ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı ocak ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 58,8 ile prefabrik yapılarda belirlendi. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 42,7 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Mineral ürünlerde ihracat miktar artışı yüzde 33,7’ye ulaştı. Sadece yalıtım malzemesinde ihracat miktar artışı yüzde 5,1 ile tek haneli gerçekleşti. Diğer tüm alt gruplarda ihracat miktar olarak iki haneli ve yüksek oranlarda arttı.

Ocakta 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer olarak geçen yılın ocak ayının üzerine çıktı. 2020 yılı ocak ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 64,5 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 37,2 arttı. Mineral ürünler ihracatı da değer olarak yüzde 15 yükseldi. Değer olarak ihracatı düşen tek sektör yüzde 2,5 ile yalıtım malzemeleri oldu.