İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,90, işçilik endeksi %20,64 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,91, işçilik endeksi %26,75 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %6,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,79, işçilik endeksi %21,45 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %28,68, işçilik endeksi %26,96 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019





Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %5,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,63 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,26, işçilik endeksi %17,68 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %25,51, işçilik endeksi %25,92 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, yıllık değişim oranı, Ocak 2019

