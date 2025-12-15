Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 28 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat üretim endeksi ekimde yıllık yüzde 28 arttı

        İnşaat üretim endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 28 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:34
        İnşaat üretimi yüzde 28 arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks ekimde yıllık bazda yüzde 28 artış kaydetti.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 29,9 yükseldiği görüldü.

        İnşaat üretim endeksi, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,1 azaldı.

        Endeks, ekimde bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 0,2, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,6 azalırken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,4 arttı.

