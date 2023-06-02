Afrikalı erkeklerin büyük bir kısmı ömürleri boyunca hiç aşık olmamış ve çok az bir kısmı bir veya iki kez aşık olduğu görüldü. Afrikalı kadınların ise erkeklere kıyasla 3 katı derecede aşık olduğu tespit edildi. Araştırma sonucunda insanların aşık olmasını etkileyen ana faktörler arasında sosyoekonomik değerler ve cinsiyetin önemi gösterildi.