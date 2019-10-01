Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni verilerine göre bu dönemde toplam 4/a sigortalı çalışan sayısı 283 bin kişi azaldı. Buna göre, Haziran 2019´da Haziran 2018´e göre sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla azalan sektör 451 bin azalışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü, 108 bin azalışla bina dışı yapıların inşaatı, 48 bin azalışla özel inşaat faaliyetleri, 27 bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı ve 20 bin azalışla fabrikasyon metal ürünleri sektörleri izledi.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla azalan il 93 bin azalışla İstanbul oldu. İstanbul´u, 41 bin azalışla Ankara, 34 bin azalış ile İzmir, 25 bin azalışla Bursa ve 18 bin azalışla Konya izledi.

ESNAF VE ÇİFTÇİ SAYISINDA ARTIŞ

Haziran 2019´da, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 6.4 ile en fazla artış esnaf ve çiftçi sayısında görüldü. Bu dönemde kamu çalışanı sayısında yüzde 1.3 artış, sigortalı ücretli çalışan sayısında ise yüzde 1.9 azalış yaşandı.



Bu dönemde sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 1.9´luk azalışla 14 milyon 288 bine geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Mayıs 2019´a göre sigortalı ücretli sayısında 11 binlik artış gerçekleşti.

İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE HIZLI ARTIŞ

Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 164 bin ile insan sağlığı hizmetleri sektöründe oldu. Bu sektörü, 68 bin artışla eğitim ve 48 bin artışla konaklama sektörü izledi.

Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 46.5 ile insan sağlığı hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 20.4 artışla diğer ulaşım araçları imalatı, yüzde 15.8 artışla iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri ve yüzde 15.1 artışla sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı sektörleri izledi.



Haziran 2019 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 34 bin azalarak 1 milyon 839 bine düştü. Haziran ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla azalan il 2 bin ile Kocaeli oldu ve bu ili Bursa, Konya, Manisa, Tekirdağ ve Mersin izledi. KOBİ'lerdeki istihdam toplam 428 bin kişi azaldı.



KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı azalan sektör yüzde 29.5 ile bina inşaatı sektörü olmuştur. Bu sektörü, bina dışı yapıların inşaatı ve ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri izledi.