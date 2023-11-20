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Instagram'a 7 günlük hikâye özelliği geliyor Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Buna göre; artık istenilen hikâyeler 7 gün boyunca profilde tutulabilecek. Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:27 facebook

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Instagram yeni bir özellik için çalışıyor. 'My weekend' yani 'Benim haftam' anlamına gelen güncelleme ile beraber artık hikâyeler 7 gün boyunca kişinin profilinde kalacak.

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Bu özellikle beraber içerik üreticileri kendi mini dizilerini yaratabilecek. Ayrıca, klâsik hikâye özelliğine ek olarak; 'Benim haftam'da hikâyeler arasına ekleme ve çıkarma yapılabilecek.

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Bu özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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