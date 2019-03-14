İnstagram'da sık yaşanan Akış Yenilenemedi hatasını sizler için ele aldık. Son zamanlarda yaşanan erişim sorunundan dolayı kullanıcılar Akış Yenilenemedi hatası ile sıklıkla karşılaştı.

Akış Yenilenemedi hatası nedir?

İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görübilirsiniz.

Akış Yenilenemedi hatası çözümü var mı?

Telefonunuzun ayarlar kısmına gelip, tarayıcı sekmesine girin ( Iphone ‘da “Safari” ),ardından orada yer alan “Tarama ve Tarayıcı verilerini & geçmişi Sil (ve benzeri.)” kısma basıp tarayıcımızın verilerini ve çerezlerini sıfırlıyoruz.

Ardından, Internet bağlantımızı kontrol ediyoruz eğer çalışır durumda ise Instagram ‘a tekrar bağlanmayı test ediyoruz. Olmaz ise DNS ayarlarımızı değiştiriyoruz, şu şekilde ( 8.8.8.8 – 8.8.4.4 ). Instagram ‘ı tamamen kapatıp (arka planda çalışmayacak şekilde) tekrar açıyoruz. Sorunumuz %99 düzelmiş olacaktır.

Ayrıca eğer, Wi-Fi bağlantınız varken Akış Yenilenemedi hatası alıyorsanız, 4G ‘ye geçince almıyorsanız, yukarıda anlattığımız yöntemler kesinlikle işe yarayacaktır.