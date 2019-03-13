Facebook ve Instagram'a erişim sorunu, bazı kullanıcılar tarafından akşam saatlerinde başladığı ifade ediliyor. Türkiye'de İstanbul'da Instagram'a erişim sorunu daha yoğun şekilde gözlenirken, Facebook'tan da kullanıcılara "bakım çalışması" mesajı iletiliyor. Instargram ve Facebook'a erişim sorunu ile ilgili detaylar haberimizde.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avrupa'nın Londra, Paris ve Kiev yoğun olmak üzere pek çok bölgesinde erişim sorunu yaşanıyor. Amerika'da ise Instagram erişim sorunu yoğun şekilde yaşanıyor. Instagram erişim sorunu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

FACEBOOK'TA BAKIM ÇALIŞMASI

Facebook'ta da akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz" mesajıyla karılaşıyor.