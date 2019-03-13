Whatsapp'ta bazı kullanıcılar fotoğraf, ses kaydı ve çıkartma gönderirken sorun yaşadığını söylüyor. Kullanıcılar özellikle grup sohbetlerinde bu sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Bugün akşam saatlerinde Facebook ve Instagram'a da erişim sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Facebook sayfasında yer alan bilgilendirmede, Facebook'un bakım nedeniyle kapalı olduğu ifadeleri kullanılıyor. İşte Whatsapp'taki soruna dair detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP'TA FOTOĞRAF VE SES KAYDI NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Dünyada en çok kullanılan haberleşme uygulamaları arasında yer alan Whatsapp'ta bu akşam bazı kullanıcılar sorun yaşıyor. Whatsapp'ta bazı kullanıcılar fotoğraf, ses kaydı ve çıkartma gönderirken sorun yaşadığını söylüyor. Kullanıcılar özellikle grup sohbetlerinde bu sorunu yaşadıklarını ifade ediyor. Yaşanan problemle ilgili Whatsapp'tan henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde yer alacak.