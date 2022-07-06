Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 6 Temmuz 2022 Instagram DM sorunu nedir? Mesaj gelmiyor hatası ve çözümü

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da DM mesaj gönderme sorunu yaşanıyor. Instagram'da gönderdiği mesaj gitmeyen kullanıcılar "Instagram çöktü mü?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, Instagram DM mesaj gitmiyor hatası nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

En büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram’da DM mesaj gitmiyor hatası yaşanıyor. Instagram'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken sorunun cihaz bazlı kaynaklandığı düşünülüyor.